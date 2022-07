Una mujer de los Estados Unidos viene dando mucho de qué hablar en los Estados Unidos por una historia que no ha dejado indiferente a nadie en TikTok al confesar que sus amigos se enteraron que se iba casar sin que estos supieran que tenía novio y que estaba comprometida desde hace 2 años, testimonio que se hizo tendencia en esta red social donde ha recibido críticas diversas.

Una “extraña” decisión

Nuestra protagonista se llama Sierra, quien nos cuenta que, de forma deliberada, decidió no contar sobre su casamiento a sus amigos, por lo que estos se enteraron recién cuando les llegó el parte de invitación a la ceremonia por correo.

Su relato fue compartido el pasado 23 de junio y viene acumulando más de 7.8 millones de reproducciones y en la descripción dentro del video dice: “Dime que vives para el caos sin decirme que vives para el caos. Iré primero”.

Tras esto, ella se encarga de contarnos lo sucedido: “Durante los últimos dos años he evitado hablar sobre mi relación con mis amigos, porque quería ver sus reacciones cuando abrieran sus buzones y encontraran una invitación para mi boda. Los recibieron hoy”, dice en la cinta que dura escasos 18 segundos.

¿Por qué lo hizo?

En un segundo video sobre su caso, Sierra fue más allá, tratando de explicar el porqué de este accionar de su parte para con sus amistades, el cual está muy vinculado a lo vivido durante la pandemia del coronavirus en su país como en el resto del mundo.

“No he visto a la mayoría de mis amigos, aproximadamente, en dos años, sin mencionar el hecho de que mi prometido está en el ejército y estacionado en Corea (del Sur), por lo que, definitivamente, no los ha visto en mucho tiempo”, para luego acotar que están juntos desde temprana edad.

Y prosigue: “La mayoría de estas personas son amigos nuestros. Simplemente, no sabían que he estado prometida con él durante bastante tiempo porque decidí no decirlo a nadie”.

Opiniones divididas

En un tercer video, la muchacha muestra las reacciones de muchos de estos amigos que se acaban de enterar que están invitados a su boda con un novio cuya existencia desconocían.

Muchos usuarios la apoyaron en la caja de comentarios, pero algunos otros la criticaron: “Llevaste esto a un nivel completamente nuevo”, “esto me pasó a mí y fue extremadamente doloroso”, “probablemente, no continuaría con la amistad”, “bandera roja masiva”.