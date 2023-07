Quizás sin proponérselo, Andrés García-Carro se ha vuelto uno de los hombres más virales de España a sus 91 años ¿Por qué? Pues se convirtió en modelo llamando la atención de fotógrafos y marcas por su porte de galán de cine, lo que lo ha llevado a ser bautizado no inapropiadamente como “El Rey de España”.

Todo comenzó gracias a su nieta Celine Van Heel quien lo descubrió, para luego ser requerido por los fotógrafos por, entre otras cosas, su “mirada de acero y su rostro anguloso”, llegando a posar para marcas como Zara y Adidas, lo que lo ha llevado a ser un éxito en redes sociales.

A CNN, Celine dijo sobre su abuelo: “él sabe posar. Creo que nació sabiendo posar... puedes ponerle cualquier cosa y se ve increíble”. Y no solo eso, pues el nonagenario se sintió a gusto desde que le tomaron la primera foto y viendo sus dotes para el modelaje se arrepiente de una cosa: “lamento no haber comenzado esta carrera 20 años antes”.

Mira aquí el video viral

¿Cómo se inició en el modelaje?

La actitud de Andrés ha sido la clave de su éxito: “su mirada, la forma en que mira a la cámara, es simple, pero realmente lo define”, admite Van Heel quién reveló que siempre fue muy unida a su abuelo, pero la cercanía se estrechó más en 2020 durante la pandemia del coronavirus cuando se quedó con él y su abuela en España debido a las restricciones.

En ese tiempo es cuando comenzó a tomarle fotos a su abuelo y le gustaron tanto que abrió una cuenta de Instagram que en corto plazo comenzó a agrandar su listado de seguidores: “siempre ha sido súper elegante. Cuando era joven usaba estos largos abrigos de piel como Macklemore y gafas de sol de aviador”, destacó acerca del hombre que tuvo una vida más que interesante.

Fue ganadero en Argentina, en Uruguay fue propietario de un restaurante, en España trabajó de agente inmobiliario, como modelo debutó en 2020 en la edición impresa de L’Officiel, para luego posar para Zara.

Ser modelo lo “revitalizó”

Y ha sido esta profesión la cual lo ha revitalizado: “me veo aún más joven que antes. Lo que encuentro más gratificante del modelaje es conocer gente joven, aprender cosas nuevas, estar activo. No quiero estar sentado en mi sala viendo pasar la vida”.

De hecho, Celine rescata que su abuelo modelo a los 91 años es todo un ejemplo de que la edad no es impedimento para seguir sus sueños: “cuando tienes 70 u 80 años, no significa que tu vida haya terminado y que tengas que actuar como una dulce abuela mayor y no hacer nada más. Puedes hacer cualquier cosa a cualquier edad”.

