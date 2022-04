La historia del doctor Rick Rigsby se ha vuelto tendencia en diversas redes sociales tras dar un discurso de graduación, en el cual destacó la importancia de la esperanza en los Estados Unidos las cuales le fueron dadas por su padre que dejó la escuela a temprana edad. Sus palabras han superado los 300 millones de reproducciones en todo el mundo.

Los consejos de papá

Rigsby es el autor más vendido de Prosper, Texas, y aseguró en uno de los extractos de su alocución a “Morning in America”: “El hombre más sabio que conocí en mi vida nunca pasó del tercer grado”, dijo al recordar la inspiración que tuvo para escribir “Lecciones de un abandono escolar de tercer grado”.

Esta persona, asegura, se trataría de nada menos que su padre: “Sabes, cuando estás creciendo, solo escuchas a tus padres y esperas que dejen de hablar. Y, luego pasas por algunas pruebas, obtienes algunas millas en el odómetro. Y te das cuenta, Dios mío, mi mamá campesina de Oklahoma, bastante sabia, esa deserción de tercer grado, papi, muy sabio”.

Una familia en constante superación

Por ello, el doctor Rigsby cuenta con 4 títulos, así como ser un gran orador motivacional de nivel internacional.

“Mi hermano es un juez designado por el presidente en Washington D.C. y no somos los más inteligentes de nuestra familia. Mi papá, que abandonó la escuela en tercer grado, nos desafía a ir más allá de la apariencia para tener un impacto”.

La importancia de la esperanza

Sin embargo, afirma que su padre le dio grandes consejos de vida como “hacer las cosas de la mejor manera. Nunca está mal hacer lo correcto. Las buenas acciones nunca se pierden. Prefieres llegar una hora antes que un minuto tarde”, pero la mejor lección, afirma, es sobre la esperanza.

Las enseñanzas de su progenitor, asegura, le han servido en diversos momentos cruciales de su vida, pero cuando la fatalidad llegó a él en forma de la pérdida de su primera esposa a causa del cáncer, confesó que la esperanza era lo último que albergaba en su corazón.

“Mi padre me dijo: ‘No puedes perder algo que Dios te dio, hijo. No has perdido la esperanza. Has perdido la perspectiva. Ahora, hijo, solo ponte de pie’”. Confiesa que le costó, pero, finalmente, lo consiguió.

“Me inspiró todos los días para seguir adelante, para seguir de pie, para asegurarme de que este día sea una obra maestra para hacer todo lo que pueda para ser una bendición para otras personas”, condesó.

Un mensaje para todos

Finalmente, reflexiona sobre la importancia de la esperanza en la vida de las personas: “todos conocemos los eventos que realmente cubren, un cielo nublado sobre nuestra existencia hoy. Somos muy conscientes de eso. Sé que muchos de ustedes que están sintonizando ahora mismo no tienen esperanza”.

“Quiero compartir con ustedes algo que no salió de un libro sino de la boca de un desertor del tercer grado. Yo creo eso y lo he visto aquí dentro: ‘mientras tu corazón esté latiendo, todavía tienes la esperanza de no verlo. Puede que no la sientas, pero mientras tu corazón esté latiendo, todavía hay esperanza’”, sentenció en “Morning In America”.