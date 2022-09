Max es un hombre de Estados Unidos quien tiene una historia muy particular que contar ¿por qué? Pues, recientemente, unos ladrones robaron su auto, pero las autoridades lo encontraron, su relato habría terminado aquí si no fuera porque cuando lo rescataron encontraron una serie de objetos que jamás imaginó ver, por lo que no tardó en hacerse tendencia en redes sociales como TikTok.

Auto robado, auto recuperado, pero...

Nuestro protagonista (@anxietytypebeat) vive en Austin, Texas, y al momento de recuperar su vehículo no lo encontró en las mismas condiciones, por lo que su reacción fue de completa incredulidad al darse cuenta que habían “tesoros” en el interior, pues la mayoría de estos eran artículos muy costosos.

Por ese motivo, sacó su celular y decidió grabar el extraño momento: “Un montón de mi**da robada que el ladrón de autos dejó en el auto”, dice en el metraje publicado el pasado 20 de setiembre, la misma que viene acumulando más de 1.9 millones de reproducciones.

De hecho, quedó impresionado con un scooter cuyo valor es de 599 dólares, pero también había otros de mayor valor, como botellas de perfume Dolce & Gabbana, una botella de Versace Yellow Diamond , pero también Calvin Klein Euphoria o una afeitadora Braun Serie 7.

También abundaban los dispositivos electrónicos, binoculares Tasco, cámaras de tablero, radares, detectores láser, pero, en este punto acaban los objetos que podríamos considerar como “normales”.

Objetos extraños

Seguidamente, el video se pone un tanto más misterioso, pues Max nos muestra que encontró un machete Camillus Carnivore X, pero también un cuchillo pequeño muy bien afilado, pero con un aspecto amenazante: “Esto es para destripar humanos”, se le escucha decir.

“Realmente, estaba manteniendo fuertes las vibraciones del tráfico de personas con el cuchillo de mariposa dorado con calaveras. No me gusta esto”, agrega el tiktoker.

Pero, aquí no acaban los descubrimientos, pues también mostró, por increíble que parezca, una motosierra Echo, pero también un enfriador Kodi, del cual Max deslizó que “se ve obligado a asumir que se usó para sostener órganos humanos”.

Usuarios lo envidian

De inmediato, los usuarios de TikTok no dejaron pasar la ocasión para reaccionar en el video que viene acumulando poco más de 1.9 millones de reproducciones.

“Me encanta verte cosechar algunos beneficios”, “no, voy a dejar mi puerta abierta si recibo todo esto”, “Santa le robó el auto a mi hermano”, “en ningún momento supe a dónde iba este botín”.

Molesto con el resultado

Pese a que la mayoría de usuarios se mostró sorprendido con los descubrimientos, Max aseguró que no fue un final feliz, porque su vehículo fue devuelto en pésimas condiciones: “El automóvil tiene un valor de 10 mil dólares en daños y ya no está en mi poder. El asunto está siendo investigado”, sentenció en los comentarios.