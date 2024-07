La Velada del Año 4, evento organizado por el creador de contenido Ibai Llanos que combina música y boxeo, reunió a grandes artistas como Will Smith, David Bisbal, Paulo Londra, Bizarrap, Nicky Jam y Julieta Venegas en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el pasado 13 de julio; sin embargo, la noche se vio empañada por la actuación del puertorriqueño Anuel AA, que fue calificada como “bochornosa” y “escandalosa” por muchos usuarios. ¿Qué pasó?

El reguetonero, según reportaron algunos internautas, llegó al estadio con una hora y media de retraso, lo que provocó el descontento del público y obligó a la producción del evento a improvisar para entretener a la audiencia.

Desafortunadamente, el resultado fue terrible: tras llegar al recinto deportivo, Anuel AA apenas pudo interpretar tres canciones, además de presentar serios inconvenientes vocales.

Anuel se defiende tras su escandalosa presentación en La Velada del Año 4

Ante la ola de críticas, el cantante decidió pronunciarse para explicar lo sucedido. Mediante una transmisión en vivo realizada vía Instagram, Anuel AA explicó que los problemas vistos en La Velada del Año 4 no habrían sido su responsabilidad, sino de Ibai Llanos.

“El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera, yo llegué 5 minutos tarde nada más”, aseguró el puertorriqueño.

“No dejaron que mi DJ me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz”, agregó. “Esa no es mi voz, ellos controlaban todo. La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese... Me sabotearon todo el concierto”.

En las imágenes captadas por las cámaras se escucha al propio Anuel pidiendo disculpas al público por la mala calidad de su presentación. “He tenido un problema. No pude darles un show digno”, señaló.

¿Sabotearon a Anuel en La Velada del Año 4? Un productor musical dio su opinión

Tras el incidente, un productor musical conocido Xema Fuentes utilizó su cuenta de TikTok para referirse a él y explicar lo que realmente pasó.

“Les voy a explicar por qué Anuel sonó así en La Velada, me refiero a este clip”, empieza diciendo el español. Luego, procede a contar por qué lo ocurrido no habría sido un error, sino un acto malintencionado.

“Tengo el tema aquí por pistas, y si le metemos un autotune como si sonara en directo, está en B menor, y no pasa nada, está igual. Entonces, si en el autotune abrimos aquí y ponemos toda la nota menos en Sí, mira cómo suena. ¿Que fue un error? Ni de coña, esto lo ha hecho intencionadamente alguien, y no quiero defender a La Velada ni a Ibai, ni nada por el estilo, no estoy a favor ni en contra de nadie. Simplemente no fue un error, eso lo quiero dejar claro”.

A pesar del bochornoso final de Anuel AA, La Velada del Año 4 fue un evento exitoso que reunió a miles de personas y contó con grandes actuaciones musicales; sin embargo, este episodio sigue causando polémica y ha provocado que muchos duden de la profesionalidad del cantante puertorriqueño.