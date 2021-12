¿Copiarías estos movimientos para tu negocio? Luego de que se hicieran públicas las críticas de la organización sin fines de lucro PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales o People for the Ethical Treatment of Animals) contra Salt Bae por el uso de alimentos derivados de animales y “los precios exorbitantes” de su menú en el Nusr-Et Steakhouse de Londres, el chef usó su cuenta de Instagram para compartir un singular video en el que demuestra su gran habilidad para preparar hamburguesas rellenas y, lo más llamativo de todo, que estas eran en forma de corazón, demostrando así su amor por la carne.

Si bien en 2017, el turco Nusret Gökçe se hizo viral por los videos en los que mostraba su peculiar técnica para echar sal sobre los trozos de carne, con el paso de los años ganó mayor popularidad y sus locales se volvieron una mina de oro, no solo por la gran cantidad de personas que quieren sentarse en una de sus mesas, sino porque hay platos como el bistec bañado en oro que se vende en 2 mil dólares.

Grita su amor a la carne

A los pocos días de que Dawn Carr, directora de proyectos corporativos veganos en PETA le sugiriera que incluya productos veganos en su carta para “esparcir un poco de compasión en sus platillos” y que “las vacas no quieren morir por nuestras comidas y criar animales para comerlos es un desastre ambiental”, Salt Bae parece haber dedicado su más reciente publicación en Instagram.

Bajo la leyenda de “mi corazón”, el chef se muestra en una cocina y echando sal sobre una gran cantidad de carne recién molida. Como es habitual, aparece con su típica camiseta blanca, lentes oscuros y cabello amarrado.

Luego llega una clase maestra de cómo preparar hamburguesas al detalle, demostrando su gran habilidad con los alimentos. Le echa cebolla, finas hierbas y el toque especial lo pone su técnica para amasar la gran bola de carne y lanzarla por el aire como si se tratara de la masa de una pizza.

Tras hacerla girar un par de veces a gran altura le da unos pequeños golpes sobre la mesa y empieza a dividirla en pequeñas cantidades.

Con varias bolitas, Salt Bae se dispone a aplastar una por una y rellenarlas de queso para luego tapar con otra porción de carne. De ahí recurre a un molde de corazón para darle la forma especial a su creación.

En el video de Instagram se ve al chef con la hamburguesa en las manos y haciendo movimientos como si esta latiera y se le escucha decir “mi corazón”.

¿Quién es Salt Bae?

Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, es un cocinero y restaurador turco propietario de Nusr-Et, una cadena turca de steakhouses. Su arte de cocinar y preparar la carne se convirtió en una sensación de internet.Posee formación como carnicero y cocinero.

Gökçe nació en Erzurum, Turquía, en 1983. Su padre era minero. Debido a los problemas financieros que su familia estaba pasando, abandonó la escuela en el sexto grado y comenzó a trabajar como aprendiz de carnicero en el distrito Kadıköy de Estambul a los trece años y de allí pasó a trabajar en asadores turcos durante más de 10 años. Es de origen kurdo.

VIDEO RECOMENDADO

Salt Bae es un chef turco muy famoso en el mundo que logró forjar el millonario imperio del que goza en la actualidad empezando con un trabajo humilde como lo es la carnicería. En el siguiente video, te contamos un poco más de él, que sin duda te dejará sorprendido por su manera de cortar las carnes y los exorbitantes precios que cuesta una comida en su restaurante.