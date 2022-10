Noemi Hopper es una mujer de España que actualmente vive en Miami, Estados Unidos, con su novio, al cual conoció hace años atrás durante un viaje que se animó a realizar con su madre. Esta es la historia de amor de una pareja que está causando furor en las redes sociales.

La joven, de acuerdo a un video que publicó en su cuenta de TikTok (@noemihopper), sostuvo que antes de la pandemia se fue de mochilera a Bali junto con su progenitora. En el último día de ambas en dicha isla de Indonesia, decidieron ir a un restaurante.

La primera vez que se vieron

Es en ese lugar donde un hombre llamado Colin se le acercó a Noemi. Según contó, él, estando pasado de copas, le dijo: “Tú eres la chica más guapa que he visto en toda mi vida”. Luego de ello, el sujeto se ofreció a invitarles a las dos un trago. Ambas accedieron.

Cuando todos fueron a la barra y tomaron una copa, Colin le pidió el número de teléfono a Noemi, pero ella no quiso dárselo, por lo que los dos solo acabaron intercambiando sus cuentas de Instagram. “Me pareció correcto tener un seguidor más”, indicó la joven.

Al llegar al hostal donde se hospedaba con su madre, la mujer revisó el perfil del hombre que había conocido y le pareció muy interesante. Tras regresar a su país natal, España, ella continuó con su vida. En ese entonces, empezó la pandemia y ocasionalmente le aparecían las publicaciones del sujeto, quien continuaba viajando por el mundo.

La propuesta del hombre

Un día, en medio de las restricciones por el covid-19, Colin le preguntó por mensaje si conocía Tulum, una de las playas más paradisiacas de México (según La Nación). Ella le dijo que no y este después le consultó si le gustaría ir con él. Es ahí donde Noemi le recalcó que no sabía nada de su persona como para animarse a hacer un viaje con su compañía. Además, le recordó que la pandemia le impedía salir.

Tras esto, el hombre le planteó una solución: “Tranquila, yo te hago un contrato de trabajo y te vienes para aquí como si estuvieses trabajando. Te tienen que dejar pasar la frontera sí o sí”. Al recibir esa respuesta, la mujer le consultó a su mejor amiga si se animaría a ir con ella y esta le dijo que no tenía ningún problema.

Pero cuando Noemi le contó a su madre que se iba a ir de viaje con el hombre, ella no vio con buenos ojos esa decisión y le quitó su pasaporte. “Me dijo: ‘Si te quieres ir, tengo que hacer un FaceTime con él y conocerle’”, recordó la joven. Es así como la señora y el sujeto acabaron hablando por videollamada. Eventualmente, la progenitora le comentó a su hija: “Si no te vas tú, me voy yo”.

Noemi recalcó que le pidió a su mejor amiga que la salvara si es que el “gringo” intentaba hacer algo con ella. Sin embargo, cuando lo vio en México, cambió de parecer, pues se sintió atraída por él. Su viaje de regreso a España fue cancelado y ahora ambos son inseparables. Dos años después de ese encuentro, continúan juntos viviendo en Miami, Estados Unidos. Muchos usuarios no dudaron en señalar que la historia de amor de la pareja parece “de película”.

