Para evitar incidentes graves, especialmente en los hoteles de los complejos turísticos de Walt Disney World y Disneyland, la empresa ha decidido implementar “controles de habitaciones” que se llevan a cabo todos los días. Estos chequeos buscan prevenir actividades ilegales como el tráfico sexual o infantil, según explica la usuaria estadounidense @themouselets en un video de TikTok que se viralizó y superó las 2 millones de reproducciones.

La joven, quien tuvo la oportunidad de hospedarse en uno de los hoteles de la compañía, señala que apoya completamente estos controles porque están enfocados en la seguridad, lo que le hace sentir más cómoda; sin embargo, cree que es importante que la gente esté informada porque estos controles pueden causar inconvenientes inesperados.

The Mouselets, que dirige una empresa de medios centrada en Disney, compartió que cada día, un miembro del personal del hotel entra en su habitación para verificar que todo esté en orden, incluso si hay un cartel de “habitación ocupada” en la puerta.

Según la usuaria, tuvo dos experiencias personales con estos controles que fueron algo desafortunadas. La primera vez, estaba en una reunión de trabajo desde su habitación de hotel y, al no abrir la puerta de inmediato, el personal comenzó a golpearla hasta que pudo silenciar la reunión y atender la puerta. En otra ocasión, mientras se estaba duchando al mediodía, tuvo que apresurarse para ponerse una bata y dejar entrar al trabajador para el control.

A pesar de lo ocurrido, The Mouselets comentó que los controles no suelen ser molestos, ya que generalmente se realizan a mitad del día, cuando la mayoría de los huéspedes están disfrutando del parque. No obstante, pueden ser inconvenientes en ciertas situaciones, como cuando hay niños pequeños durmiendo la siesta. Para evitar estas situaciones, sugirió solicitar una hora específica de verificación en la recepción.

La revelación de la joven ha generado opiniones divididas entre los usuarios. Algunas personas consideran que son inapropiados, mientras que otras entienden la necesidad de estas medidas de seguridad.

Un comentario destacado sugirió que los controles deberían hacerse junto con el servicio de limpieza para evitar intrusiones innecesarias.

El motivo por el que los hoteles llevan a cabo los “controles de habitación”

El medio Daily Dot informa que este procedimiento ha sido una práctica estándar en los hoteles de Disney durante varios años. Entre 2017 y principios de 2018, los hoteles cambiaron sus políticas de seguridad, reemplazando los letreros de “No molestar” por “Habitación ocupada”, indicando que el personal del hotel puede ingresar a la habitación en cualquier momento por motivos de mantenimiento o seguridad.

Se cree que estos cambios en las políticas se produjeron después del tiroteo masivo de 2017 en Las Vegas, donde un hombre armado disparó desde su habitación de hotel, matando a 60 personas e hiriendo a 867.

Aunque Disney no ha confirmado que este incidente específico llevó a los cambios de política, los cambios se dieron poco después del tiroteo.

