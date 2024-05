Ray, conocido como @raymeetsmundo en TikTok, ha estado compartiendo su experiencia en la búsqueda de empleo como parte de su serie “30 entrevistas laborales en 30 días”. Recientemente, ganó notoriedad al relatar su sensación de “liberación” tras ser despedido de Walmart. Y ahora, mostró las dificultades que enfrentó tras llegar a un local de Best Buy, en donde iba a encontrarse con un gerente de contratación. Desafortunadamente, las cosas no se dieron de la forma esperada, tal como se puede ver en las imágenes publicadas por el mismo joven.

En el clip, el estadounidense llega al lugar pactado preguntando si está en el sitio correcto para la entrevista. Realiza ajustes rápidos en su apariencia y luego espera pacientemente; sin embargo, debido al calor en su auto, decide quitarse la camisa antes de su destino final, volviéndosela a poner antes de entrar al edificio.

Ya estando adentro, camina por los pasillos buscando al personal de la tienda, expresando su frustración por la falta de atención y empieza a preguntarse si lo han olvidado.

“Hermano, no sé qué hacer, me dijeron que esperara aquí”, dice. “Voy a ir y preguntar a los empleados si realmente están aquí”.

Eventualmente, después de más de una hora de espera, decide abandonar el lugar.

En un video de seguimiento, Ray comparte su incomodidad por la experiencia, mencionando que casi tuvo un discusión con el entrevistador.

Explicó que finalmente se enteró de que otro candidato llegó antes que él, aunque un poco tarde, lo que le hizo preguntarse por qué no se lo comunicaron.

Así reaccionaron los usuarios

Los internautas expresaron su indignación por el trato que el tiktoker recibió. Algunos compartieron experiencias similares, mostrando que este tipo de situaciones no son inusuales en la búsqueda de empleo.

“Me habría ido después de 15 minutos”, señaló un usuario. “Eso es solo un vistazo de la toxicidad”, dijo otro.

“Estoy de acuerdo contigo en esto, hermano, me habría ido después de 30 minutos”, agregó un tercero.

Finalmente, en otro video, Ray comparte que recibió una oferta de trabajo de HEB, marcando el final de su búsqueda laboral. Muchos lo felicitaron por el logro y destacaron los beneficios de trabajar en aquella cadena de supermercados.

Una de los minoristas de electrónica más importantes de EEUU

Best Buy es una cadena de tiendas minoristas de electrónica con sede en Estados Unidos, fundada en 1966. Ofrece una amplia variedad de productos, desde electrodomésticos hasta entretenimiento en el hogar.

En cuanto a su presencia física, Best Buy cuenta con más de 1000 tiendas en todo el país, ubicadas en áreas urbanas, suburbanas y rurales. Esta amplia red les permite llegar a una amplia base de clientes en todo el territorio nacional.

Además de sus tiendas físicas, Best Buy tiene una plataforma de comercio electrónico sólida, que amplía su alcance a clientes en todo el país, incluso en áreas donde no tienen tiendas físicas. Esta combinación de presencia física y en línea ha contribuido al éxito de Best Buy en el mercado minorista de electrónica en Estados Unidos.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias