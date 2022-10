Recientemente, en TikTok una niñera del Reino Unido comentó los momentos más incómodos en los años que viene desempeñando este oficio, asegurando que la peor situación fue cuando, por error, se fue de viaje con el hijo de una vecina suya, historia que no tardó para convertirse en tendencia de esta red social.

Una advertencia que no fue tomada en cuenta

Nuestra protagonista es la usuaria @seenasyouasked, quien confesó que este hecho tuvo lugar en 1991, calificándolo como el “mayor error que he cometido”, narrando que en dicho periodo era una recién casa y que, de forma ocasional, ayudaba a su vecino cuidando a su hijo de 2 años.

Ella cuenta que la vecina en mención le preguntó si podía cuidar a su pequeño durante la noche, pero que ella aseguró que el problema de todo ello era que “me voy de vacaciones el martes”, aseguró le contestó a la mujer, pero que pese a esto la dejó a su cuidado.

“Llega el lunes. Ella deja este dulce niño, es muy encantador, se quedó a pasar toda la noche (…) el martes por la mañana, todos empacamos en el auto. Lo metí en su asiento de auto. Nos fuimos a Londres, vivíamos en Birmingham, nos alojamos en un hotel. Conseguí que el hotel nos diera un catre”, reveló.

Un niño muy educado

La niñera recuerdo que el pequeño se comportó de maravilla durante el trayecto: “Le compré comida y algunos pañales extra. La madre no había enviado suficientes pañales para la semana y, simplemente, pasé la semana con este pequeño (…) durante el día lo llevé al zoológico, lo pasamos de maravilla. Le encantó. Durmió muy bien, no lloraba por la noche”, insistió en su testimonio en TikTok.

Sin embargo, confesó que en dicho momento no se comunicó con los padres del menor ¿la razón? Argumentó que no tenía celular a la mano, además que no tenía su número: “compré postales y todos los días escribí una postal, la envié a su dirección, solo para que ella supiera que todo estaba bien y que el niño estaba bien”.

Padres agradecidos

La niñera aseguró que, para su sorpresa, los padres del niño tomaron a bien este viaje de su hijo, sin embargo, asegura que esta le dijo: “En realidad, no quise que lo llevaras de vacaciones toda la semana”, por lo que se disculpó en repetidas ocasiones por el mal entendido.

“Gracias a Dios mandé las postales. Yo estaba como ‘lo siento mucho’. No puedo creer que me llevé a tu hijo”, pero la progenitora le habría respondido con: “no, la pasé muy bien, gracias, hermoso descanso de la semana”.

El video viral viene acumulando casi 2 millones de reproducciones, con diverso tipo de comentarios al respecto: “esto no habría sucedido de la misma manera hoy”, “¿cómo tengo este tipo de confusión con mi niño pequeño?”, “me encanta cómo acabas de llevar a un niño de vacaciones sin hacer preguntas. Sin embargo, me alegro de que haya funcionado”.