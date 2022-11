Imagina irte de viaje a tus vacaciones soñadas, pero, de pronto descubres que te han estado siguiendo sin que te dieras cuenta, eso fue lo que le sucedió a una familia del Reino Unido quienes visitaron un destino paradisiaco, pero la alegría se transformó en terror cuando notaron que desconocidos los rastrearon utilizando una aplicación durante todo el día.

Un viaje arruinado

La historia nos la cuenta Susan O´Neil, quien nos revela que fue a Santa Susanna, España, junto a su esposo e hijas. Todo iba de maravilla hasta la tercera noche cuando algo extraño sucedió en su teléfono: “recibí una alerta de seguridad para informarme que AirTag estaba rastreando nuestra ubicación. Alguien nos estaba rastreando durante todo el día”.

Pero, por si te preguntas ¿Qué es AirTag? Pues, se trata de una aplicación para dispositivos Apple que se suele emplear para hacer seguimiento al equipaje cuando se viaja, pero también para encontrar objetos que suelen perderse con suma facilidad (llaves del auto, de la casa o la cartera), pero, también para objetos siniestros.

Muestras del seguimiento que extraños hacían a Susan y su familia. (Foto: Susan O Neill/composición)

¿Intento de robo o de secuestro?

Aterrada por lo que experimentó, no dudó en acudir a Facebook para contar lo que vivió con esta aplicación en su iPhone, por lo que el primer signo de alerta real sucedió cuando la aplicación Find My envió esta notificación: “el propietario de este AirTag puede ver su ubicación actual”.

Seguidamente, vio un mapa con todos sus movimientos, también el tiempo que duró todo esto, pero al llegar el aviso, el dispositivo ya no estaba conectado. Susan cree que esto se debió a que su esposo quitó la billetera de la parte trasera del coche del bebé: “algo se cayó y sonó como el ruido de una moneda al caer al suelo (…) ahora creemos que fue el AirTag que alguien colocó en el cochecito”, explicó.

De inmediato, la familia acudió a la policía, pero poco o nada hicieron, pues al no contar con el dispositivo tan solo esgrimieron un posible intento de robo, pero Susan no piensa lo mismo: “pienso que querían a nuestras dos pequeñas. Nunca me sentí tan asustada en toda mi vida, De ninguna manera arriesgaría a que algo les pasara a nuestras niñas”, por lo que compraron boletos para volver a Escocia el día siguiente.

Antes de finalizar, dio un consejo a sus lectores que estén pensando viajar a otras partes del mundo: “tengan en cuenta todo lo que los rodea y no deje que sus hijos salgan de su sitio, especialmente en otro país”, sentenció.