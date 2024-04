La usuaria de TikTok Mandy Watson, también conocida como @mandywatson69, decidió hacer justicia por “su propia mano” después de una experiencia incómoda en el supermercado Aldi. En un breve video de seis segundos, la joven, quien cuenta con más de 19 mil seguidores en la mencionada plataforma, filma a una clienta en la cola mientras coloca sus productos en la cinta transportadora de la caja. En un giro inesperado, la cámara se desplaza hacia abajo, revelando la curiosa “venganza” que la tiktoker había llevado a cabo.

A medida que el clip avanza, aparece un texto superpuesto con un mensaje dirigido a la clienta que tenía una gran cantidad de productos en su carrito de compras.

“Para la encantadora dama con 100 artículos en Aldi que no me dejó pasar solo con leche... Espero que no tengas diarrea cuando llegues a casa. Escondí tu rollo de papel higiénico debajo del mostrador”, señala el texto.

Esta peculiar venganza no pasó desapercibida, ya que el video acumuló más de 2 millones de reproducciones. Varios usuarios expresaron su apoyo hacia Mandy, elogiando su ingenio para idear esta peculiar represalia.

Así reaccionaron los usuarios

“Soy así de inteligente, pero ni siquiera a mí se me habría ocurrido esa brillante idea”, señaló un internauta.

“Nunca deberías meterme ideas en la cabeza. Ya soy bastante malo y este tipo de engaños no ayudan en mi situación”, escribió otro, a lo que Mandy respondió: “Jaja, soy igual, no hace falta mucho, ja, ja”.

Algunas personas incluso compartieron sugerencias sobre lo que harían en una situación similar. Uno comentó que habría agregado artículos indeseados al carrito de compras de la clienta, a lo que la tiktoker contestó: “Hice esto en Tesco, puse condones en la tienda de mi primo y luego grabé su rostro en video cuando intentó decir que no eran suyos”.

