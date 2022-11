Una historia digna de contar. Cuando Bobby Bostic salió de prisión la semana pasada, la primera persona a la que abrazó fue Evelyn Baker, la jueza ahora jubilada que lo envió a prisión hace casi tres décadas. El singular caso ocurrido en Estados Unidos se ha vuelto viral en las redes sociales.

Baker, quien pasó los últimos cuatro años luchando para sacarlo, dijo que estaba “extasiada” de ver a Bostic salir de prisión después de cumplir 27 años por una serie de robos que cometió cuando tenía 16.

“Esto es mejor que Navidad, Semana Santa, 4 de julio, Acción de Gracias todo en uno”, le dijo a la corresponsal de 48 Hours Erin Moriarty, quien ha estado cubriendo el caso durante años.

Bostic, ahora de 43 años, cambió su vida en prisión. Fue a la escuela y leyó y escribió libros, aunque no tenía ninguna esperanza de salir. Pero todo eso cambió gracias a su improbable aliado, Baker, quien incluso apareció en una audiencia de libertad condicional para pedir su liberación.

Bobby Bostic pasó 27 años en prisión. (Foto: EFE)

Sentenciado a 241 años de prisión

El día de su liberación alguna vez pareció inconcebible. Bostic fue encarcelado en 1995 después de que él y un amigo cometieran una serie de robos a mano armada en St. Louis. Una víctima fue rozada por una bala.

Convencido de que Bostic era una causa perdida, la entonces jueza Baker no mostró piedad después de que fue declarado culpable de 17 cargos y ordenó que sus sentencias se ejecutaran consecutivamente, por un total de 241 años.

En una entrevista en prisión dos semanas antes de su liberación, Bostic dijo que no estaba enojado con Baker. “Me motivó a decir: ‘Un día, si alguna vez salgo, la veré. Y ella se dará cuenta del error que cometió cuando vea a la persona en la que me convertí’”, dijo.

Eso no parecía muy probable ya que Bostic no sería elegible para libertad condicional hasta que cumpliera 112 años. Muchas personas simplemente se darían por vencidas, pero Bostic encontró el impulso incluso cuando no tenía adónde ir.

La primera persona a la que Bostic abrazó fue la jueza jubilada Evelyn Baker, quien lo sentenció cuando tenía 16 años. (Foto: Captura CBS News)

“Una vez que cometes tantos errores, te cansas y quieres hacer algo diferente”, dijo. “Así que comencé a leer. Así es como me encontré a mí mismo, en los libros. Y esa es la mayor paz que he tenido en el mundo. Es un subidón natural, básicamente”.

Bostic obtuvo un título de asociado y está trabajando en su licenciatura en negocios. Escribió poesía y prosa: 15 libros en total, incluida una biografía de su madre. Su sorprendente cambio convenció a Baker de que había cometido un error.

“241 años es una locura, cuando lo pienso”, le dijo a Moriarty en una entrevista de 2021. “Y lo diré ahora mismo: es una locura. Era un niño. Era un niño pequeño”, agregó. Baker reconoció que el caso la perseguía y que ella también cambió con los años.

La ayuda de la jueza que lo condenó

Baker comenzó a abogar por Bostic y, en el verano de 2021, la legislatura de Missouri aprobó la ley Bobby Bostic, que le permitió a él y a otros reclusos encarcelados como menores solicitar la libertad condicional.

Fue una escena inusual cuando Baker apareció en una audiencia de libertad condicional pidiendo la liberación de un recluso que ella misma había sentenciado.

“No sé si sucedió antes, pero era algo que quería hacer”, le dijo a Moriarty la semana pasada. “Porque era hora de que Bobby volviera a casa y estuviera con su familia. No era el niño al que sentencí”.





A fines del año pasado, la junta de libertad condicional le dio a Bostic una fecha en la que finalmente podría irse a casa.

“El Bobby Bostic que puse en prisión no es el Bobby Bostic que salió”, dijo Baker. “Bobby hizo lo que mucha gente no puede hacer. Se creó a sí mismo. Tomó lo bueno, lo malo y lo feo, y lo convirtió en algo bastante hermoso”.

Segundas oportunidades para menores juzgados

Ninguna de las víctimas de Bostic se opuso a su liberación y una de ellas incluso escribió una carta apoyándola. En EE.UU. cada vez más reclusos arrestados como menores están recibiendo segundas oportunidades. En Missouri, ninguno de los liberados el año pasado reincidió ni volvió a prisión.

Bostic, quien planea pasar el Día de Acción de Gracias con su familia y Baker, dijo que entiende que algunas personas no creen que los presos que fueron condenados cuando eran menores de edad merezcan una segunda oportunidad.

