Contrario a lo que muchos puedan creer, el oficio de cajero no es nada fácil, sobre todo al final del día cuando hay que cuadrar cuentas, pero un muchacho de México pasó uno de los peores momentos de su vida cuando le tocó “cerrar caja” y se dio cuenta que le faltaban más de 150 mil pesos (más de 7 mil 500 dólares), por lo que su historia no tardó nada para hacerse viral en TikTok.

Un error que pudo costarle caro

Prietxican (@shcski_kaan), con un filtro de payaso, nos cuenta uno de los momentos de mayor terror que pasó trabajando como cajero al notar que faltaban más de 150 mil pesos, pero que se debió a un pequeño gran error y en su momento creyó que tendría que reponer el dinero que equivaldría a más de un año de sueldo.

Nuestro protagonista trabajaba en un banco y todo sucedió cuando una anciana fue hacia él para hacer un retiro de, precisamente, 150 mil pesos en efectivo, operación que no le pareció nada rara, todo lo contrario, muchos lo hacen, eso sí, cumpliendo previamente un protocolo para montos tan elevados. Todo iba normal, pero la mujer no recordaba su NIP (Número de Identificación Personal), por lo que hizo el proceso para reponerlo.

Mira aquí el video viral

Mientras ocurría esto, uno de sus compañeros buscaba los billetes que iba a entregarle a la abuelita, pero ocurrió algo: no se hizo la disposición de fondos de la cuenta, por lo que, en los hechos, había regalado 150 mil pesos, pues desde el sistema del banco no se registró ningún retiro desde la cuenta de la mujer.

“Ella me dio el papelito y así como tenía el dinero en la mano, se lo entregué. El muy pen**jo de yo nunca hizo el paso dos, nunca hice la disposición de fondos de la cuenta y le entregué el dinero, así como si nada”, contó.

Buscando a la abuelita

Sin darse cuenta, él siguió con sus labores normales hasta que llegó la hora de cerrar caja y recién entonces se dio cuenta que faltaban más de 7.5 mil dólares al cambio. El tiktoker revisó en más de una ocasión la cuenta, hizo su respectivo análisis e intentó contactar a la mujer por todos los medios posibles.

Cuando la ubicó, le explicó la situación, le rogó que volviera al banco, cosa que la señora hizo, le explicaron lo sucedido: “yo ya los daba por perdidos. Afortunadamente, ahí quedó la situación, los compañeros de la sucursal estaban ahí de chismosos. Después, empecé a tranquilizar porque ya recuperé el dinero”.

Las tres partes de esta historia valieron todo tipo de reacciones de parte de los internautas: “y yo preocupándome cuando me faltan 100 pesos”, “lo vivió un amigo, pero fue más de 1 millón de pesos. Esa noche no salió del banco”, “a un amigo le pasó, no se acordaban de que los habían puesto en el cajero, pero sí sufrió un buen rato”, “mis nervios están al borde del colapso con tu historia”, “y yo queriendo renunciar cuando me faltaron 1.600 pesos”, “qué bueno que aún hay gente honesta, otros se van con sus 300 mil pesos”, “mínimo le hubieras invitado una comidita”.