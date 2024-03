Una mujer residente de Carolina del Norte, en Estados Unidos, fue protagonista de una conmovedora escena poco después de completar su tratamiento contra el cáncer. Tras superar la difícil fase de la quimioterapia en el Novant Health Zimmer Cancer Institute en Wilmington, Angelica May finalmente tuvo la oportunidad de hacer sonar la campana que simbolizaba su triunfo sobre la enfermedad. En compañía de sus seres queridos y el personal médico, celebró haber vencido al cáncer de mama triple negativo en etapa 2.

Lo que Angelica no esperaba era recibir otra sorpresa durante los festejos. En medio de la alegría y las sonrisas compartidas con los presentes, su novio, Imeek Watkins, de 25 años, decidió sorprenderla con una propuesta de matrimonio que la emocionó hasta las lágrimas.

“Sabía que toda nuestra familia estaría allí, amigos cercanos y su familia, así que sentí que sería el momento perfecto para hacerlo”, dijo Watkins en conversación con Good Morning America.

“Me sorprendió mucho. No esperaba que lo hiciera el día que toqué el timbre. Esperaba que me propusiera matrimonio a finales de este año. Definitivamente me tomó por sorpresa”, aseguró Angelica.

Espero que su caso sirva de inspiración para otros pacientes

La mujer dio a conocer que su ahora prometido es un futbolista profesional; sin embargo, decidió dejar su carrera para apoyarla durante su recuperación. “Ha estado a mi lado desde que nos enteramos de la noticia”, indicó.

Aunque May se encuentra a la espera de sus últimas rondas de inmunoterapia y una cirugía, no ve las horas de empezar a planificar su boda.

La mujer espera que su caso sirva de inspiración para otras personas que atraviesan una situación similar: “Quiero que la gente sepa que siempre hay una luz al final del túnel. Puede que no la veamos durante el tiempo o pensemos que va a suceder, pero siempre hay una luz al final del túnel”.

“Sigue luchando. Nunca te rindas. Siempre ten esperanza y siempre coraje”, finalizó.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias