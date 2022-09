Danae Mercer es una periodista de Estados Unidos que en sus redes sociales suele hablar sobre las relaciones, el amor propio y la positividad corporal. Precisamente, hace poco, en su cuenta de Instagram (@danaemercer), dio a conocer algo que le sucedió años atrás: su ex terminó con ella cuando murió su madre. A pesar de que pasó por ello y otros momentos difíciles en su vida, ahora es una mujer feliz que tiene un esposo a quien considera que es un gran hombre. Esta es su historia.

Danae dejó en claro que su viaje para encontrar el amor no fue nada fácil. Y es que tuvo malas experiencias con hombres que tenían “personalidades fuertes”, lo que, con el tiempo, la llevó a perder la suya. Pero actualmente la vida le sonríe.

“Mi primer amor rompió conmigo el día que murió mi madre. Y lo horrible. Lo realmente horrible es que no me sorprendió”, comenzó contando en su publicación realizada en Instagram. “Ni siquiera lo hizo él mismo. Hizo que un amigo en común me llamara”, sostuvo la mujer, que aseguró después que lloró por el sujeto incluso como lloró por su progenitora.

“Porque pensé que eso era amor. Tal vez, en cierto modo, eso ERA amor”, explicó. “A pesar de que pasó gran parte de él rompiéndome, diciéndome que era vergonzosa, exigiendo que dejara de ser amiga de ellos, que dejara de usar eso. A pesar de que pasó gran parte de él tratando de despojarme de lo que me hizo YO”, agregó.

Tuvo varias relaciones sentimentales que le hicieron daño

“Durante años después, salí con hombres que se hacían eco de él, personalidades fuertes que me ayudaron a perder la mía”, aseveró. “Dolió. El amor, durante tanto tiempo, dolió. Y creo que a muchos de ustedes también les duele... Veo sus DM, sus historias”, añadió.

Luego, Danae Mercer empezó a mencionar las cosas que, lamentablemente, otras mujeres pasan con sus parejas. “Veo tu duda, tu incertidumbre, tus dolores. “’¿Es esto amor?’, me preguntas. ‘¿Es esto lo mejor que tendré?’”, indicó.

“Entiendo; nos dicen, como niñas pequeñas en el patio de recreo, que ‘él lastima y se burla porque le gustamos’. Nos dicen que el amor es un campo de batalla. Pero nos dicen mal. El amor no debería ser doloroso. No debería detenerte o derrumbarte. No debería hacerte sentir pequeño y luego más pequeño. Puede ser mucho más, mucho MÁS SALUDABLE que eso”, recalcó.

Actualmente, es muy feliz

La periodista, eventualmente, mencionó que se viene una fecha importante para ella. “Me estoy acercando a mi aniversario de bodas de un año con el italiano, y me siento más YO que nunca. No rota, sino entera. Y segura. A salvo en sus brazos, en sus manos, con él”, precisó.

“Porque aunque no siempre he salido con buenos hombres, seguro que envejeceré con uno genial. Y creo, con todo mi corazón creo, que eso también es posible para ti”, sentenció la mujer en su publicación realizada en Instagram, donde adjuntó un video de ella junto con su esposo. La historia que reveló no tardó en conmover a usuarios de distintas redes sociales.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: