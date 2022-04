A sus 37 años, Gemma Farquhar es una madre de dos hijas de Australia que comparte con el mundo a través de su cuenta de Instagram (@havingthegutstodealwithbadshit) los conmovedores detalles de su lucha contra el cáncer colorrectal fase cuatro y todos los síntomas que debemos tener en cuenta para detectar a tiempo este mal que muchas veces es confundido con otras afecciones del sistema digestivo.

De acuerdo a la edición para Australia de diario británico Daily Mail, Farquhar, quien vive en Sídney junto a su familia, tenía apenas 35 años cuando le diagnosticaron esta enfermedad terminal en abril de 2020 tras varios meses de movimientos intestinales inexplicables, vómitos y variados diagnósticos de médicos que la trataron que iban desde una infección estomacal hasta parásitos estomacales.

Después de pasar por “la madre de todas las cirugías” (como se le llama a la peritonectomia, que es cuando se corta a un paciente por la mitad, se le extrae ciertos órganos plagados de cáncer y vierten “quimioterapia caliente” sobre su abdomen), su cáncer se había esparcido hacia sus pulmones, pero esta mujer a la que le dieron un 14 % de probabilidades de sobrevivir acaba de cumplir el segundo de los cinco años que le dieron los doctores.

Algo más que simples “problemas de digestión”

La historia de su diagnóstico comenzó en enero de 2020 unas horas después del término de una cena familiar de pizza, cuando su estómago empezó a dolerle mucho y vomitó todo lo que había comido. En marzo de ese mismo año, lo mismo ocurrió tras una comida en particular y, pese a sentirse bien después de arrojar todo lo que había ingerido, decidió consultar a un doctor, que le dijo que era una simple infección estomacal.

Sin embargo, ella no se sentía satisfecha con el diagnóstico y pidió que le hicieran algunas pruebas como un hemograma completo. A estas alturas había pasado un par de meses entre los episodios que vivió y pidió que sus resultados fueran revisados por un gastroenterólogo y un alergólogo, pero ellos le dijeron que no veía nada malo excepto “problemas de digestión” y le pidieron que se hiciera más exámenes.

Unas semanas después de las pruebas, su estómago empezó a hacer ruidos extraños y se sintió tanto acalambrada como hinchada, dolencias que se esfumaron al cabo de 14 días. Tras consultar otra vez con el gastroenterólogo sobre sus nuevos síntomas, este le dijo que podría tratarse de una constipación y le recetó unos medicamentos, pero su malestar reapareció con fuerza el pasado 23 de abril.

Su cita en el quirófano para “la madre de todas las cirugías”

En esta ocasión, el gastroenterólogo le pidió que se hiciera más pruebas de sangre, una tomografía computarizada y tomara algunos antibióticos por si se trataba de un caso de parásitos estomacales, pero nada la había preparado para la noticia que estaba a punto de recibir. Y es que, con los resultados en mano, el especialista le recomendó internarse en un hospital ya que tenía cáncer colorrectal y una obstrucción en su intestino.

“Entré en estado de shock e incredulidad. Después de una noche inquieta y sin poder comer ni beber nada debido a la cirugía pendiente, me desperté el 25 de abril y me llevaron al quirófano. Estaba llorando y extremadamente temerosa de lo desconocido”, señaló Gemma Farquhar, quien después de una cirugía de emergencia, los doctores le diagnosticaron cáncer colorrectal en etapa tres, aunque pronto descubrirían que se enfrentaban a algo mucho peor.

Y es que, tan pronto como comenzó la quimioterapia, el video viral de Instagram del reportaje que le hizo una televisora local detalla que los médicos notaron que el cáncer se había extendido a sus ovarios, e inmediatamente la declararon en etapa cuatro. Fue así que su tratamiento fue cambiado por uno más agresivo que incluía sesiones intensivas de quimoterapia y una peritonectomia, así como una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC por sus siglas en inglés).

Un mensaje de reflexión sobre su lucha contra el cáncer

En la mencionada intervención quirúrgica, a Gemma le extirparon el peritoneo, el epiplón (también llamado omento o reaño), el apéndice, 20 cm de intestino y fue sometida a una histerectomía radical completa, por lo que también le removieron el útero, las trompas de falopio, el cuello uterino y los dos ovarios y, por supuesto, la “quimioterapia caliente”. Como cereza del pastel, también se quedó sin ombligo.

Farquhar se despertó nueve horas después de la cirugía en la unidad de cuidados intensivos con cuatro drenajes saliendo de su estómago y una epidural que la ayudaron a tolerar el dolor durante cuatro días. No pudo caminar hasta el tercer día cuando dio apenas un paso y no pudo comer ni beber por sí misma. Cinco días después, fue derivada a un pabellón por las siguientes dos semanas y todo esto en pleno auge de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, el propósito por el que cuenta la historia de sus síntomas que la llevaron a descubrir del cáncer que padece es para compartir con el mundo todo lo que aprendió sobre “resiliencia, conocer a tu cuerpo y ser tu propio defensor”, características que podemos emplear en nuestra vida diaria. “Me apasiona crear conciencia, pero para hacer eso, necesitamos educar y contar nuestras historias”, manifestó.

Como reflexión final, Farquhar recordó que el cáncer colorrectal no discrimina ya que es la principal causa de muerte relacionada a esta enfermedad entre las personas de 25 a 44 años y nadie habla de eso. “Muy a menudo se detecta tarde, lo que impide una intervención temprana. Hay una falta de educación y conciencia al respecto. Necesitamos ser nuestros propios defensores y si algo no se siente bien, probablemente no lo sea”, precisó.