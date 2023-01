Kelsey Fry vivió lo mejor posible la Navidad del 2022 al lado de su mamá porque será la última que la pasen juntas, por lo que, entre otras cosas, decidieron celebrarlo cantando una canción de Taylor Swift y cuando el video llegó a TikTok nos enteramos de una historia desgarradora, pues su progenitora tiene cáncer y no sobrevivirá a esta mortal enfermedad por mucho tiempo.

Kelsey y Christie Geraty, su madre, entonaron y danzaron al ritmo de “The Best Day”, siendo esta melodía el hito que marcó la última de las fiestas navideñas que pasen juntas debido al violento linfoma no Hodgkin terminal con el que viene batallando durante 15 largos años.

Cuando Good Morning America se contactó con ella, detalló: “Taylor Swift ha estado en mi vida desde que mi madre tuvo cáncer. La batalla de mi madre está llegando a su fin ahora, pero después de 15 años, puedo decir honestamente que la música es como una terapia para nosotras”.

Mira aquí el video viral

El último baile juntas

Por otro lado, Christie aseguró que el momento fue completamente espontáneo: “ella se me estaba acercando y comencé a escuchar las palabras y vi la mirada en sus ojos, y era amor puro. Era mi niña la que estaba cantando estas hermosas palabras, y ella hizo que me moviera y me hizo sonreír. Me hizo llorar. Nunca me había sentido tan amada”.

“Tengo un padre excelente. Su fuerza me hace más fuerte. Dios le sonríe a mi hermanito”, es un extracto de la bella melodía que entona con puro sentimiento Kelsey, las mismas que adquirieron un significado más que especial para toda la familia, sobre todo este año, pues no solo vino al recuerdo la batalla de su madre contra un cáncer terminal, sino también que este mal se llevó a su hermano de 16 años en febrero de 2022.

“Es nuestra última Navidad juntos y también es la primera sin mi hermano”, detallo a GMA, pero agradece todo el tiempo que pasó junto a su madre, cuya vida cambió cuando cursaba el octavo grado, momento en que les dieron el cruel diagnóstico; sin embargo, la vida continuó su curso y la tiktoker, hoy por hoy, formó su propia familia con tres hijos que disfrutaron el mayor tiempo posible a su abuela.

Una vida golpeada por la fatalidad

Pero, la fatalidad tocó a la puerta de su familia, pues en 2020, Sheperd, su tercer hijo, fue detectado con una rara enfermedad hepática a la vez de mortal que requiere de un trasplante de hígado: “después de luchar sobre cómo manejar situaciones tan horribles, decidimos que no teníamos otra opción que elegir la alegría para el resto de nuestras vidas y eso es algo que mi mamá nos enseñó una y otra vez”.

“Puedes estar triste, puedes gritar, puedes golpear una almohada, hacer lo que tengas que hacer. Es normal y saludable sentir esas emociones, pero también sentarse en esos sentimientos durante mucho tiempo no puede hacer muchas cosas buenas. Tener a un padre en un hospicio... va a apestar, pero tenemos momentos finales juntos. Mucha gente no lo hace”, sentenció.