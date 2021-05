Kathryn Ver Brugge (30) es una psicóloga de Nueva York, Estados Unidos, que causó revuelo en más de una red social al revelar que su novio con el que compartió los últimos dos años de su vida le dijo que “tuvo” COVID-19 y luego desapareció, hecho que la llevó a descubrir que estuvo usando un nombre falso durante toda su relación. Todo comenzó cuando publicó un video viral en TikTok respondiendo la pregunta: “¿Cuál es la peor forma en la que alguna vez has experimentado el ‘ghosting’?”

De acuerdo a Wikipedia, ghosting es “un término anglosajón utilizado en forma coloquial para describir la práctica de cesar toda comunicación y contacto con una pareja, amigo u otro individuo sin ninguna advertencia o justificación aparente y, posteriormente, ignorar cualquier intento de acercamiento o comunicación realizada por dicha persona”. La frase “dejar en visto”, muy utilizada en España y Latinoamérica para hacer referencia a la práctica de no responder un mensaje en WhatsApp, es una forma similar de referirse a este accionar.

“Oh, esto parece que fue hecho para mí. Estuve con un hombre por dos años, y pensé que iba a casarme con él, tener sus hijos, y pasar el resto de nuestras vidas juntos. Pero llegó el COVID-19 y, desafortunadamente, me dijo que pensaba que se había infectado. Me dijo que estaba pensando ir a un hospital porque se sentía muy mal, luego milagrosamente comenzó a sentirse mejor”, explicó Ver Brugge en su video viral de TikTok que a la fecha acumula más de 5′200,000 visualizaciones, miles de ‘Me Gusta’ y centenares de comentarios.

Kathryn dijo que a partir de ese momento no volvió a saber más de él y que comenzó a preocuparse, ya que pudo haber sido hospitalizado por haber contraído el coronavirus o posiblemente estuviera muerto. “De pronto dejó de responder mis llamadas y mis mensajes de texto. Una semana después, su teléfono me direccionaba directo a la casilla de voz. Entré en pánico. Comencé a llamar al hospital pensando que algo había ocurrido y que estaba internado. Pero no lo estaba”, agregó.

“Llamé a los hospitales cercanos en el área y tampoco estaba ahí. Llamé a la policía e hice una denuncia de desaparición de personas, ¿y sabes qué me dijeron? Que mi novio no existía. Así que no solo mi pareja me hizo ‘ghosting’ al fingir su propia muerte, también me estuvo mintiendo por dos años sobre su verdadera identidad”, finalizó su testimonio, recibiendo respuestas de todo tipo desde que el tipo estuvo casado con otra persona todo este tiempo, huyendo de la justicia o simplemente era un embaucador.

Sin embargo, de acuerdo al diario británico Daily Mail, Kathryn Ver Brugge ha sido muy vocal sobre este tema desde el año pasado antes de que su caso se viralizara recientemente en redes sociales y confesó que ahora sabe el verdadero nombre del que fuera su novio, aunque no se siente cómoda haciéndolo público. Solo admitió que lo conoció a través de una aplicación de citas cuando ambos vivían en Honolulu, Hawái, durante el verano de 2018 y le dijo que se llamaba William James Khan, pero prefería el diminutivo “Will”.

Después de chatear a través de la app por algunas semanas, se conocieron en persona en junio de ese mismo año y, mientras “la pasaban bien”, él le decía que estaba ocupado trabajando y que no tenía mucho tiempo para verla, algo que para ella fue uno de los primeros indicios de problemas en su incipiente relación. Pese a ello, no se preocupó porque no buscaba algo serio en ese entonces y se enamoró rápidamente de él. Se veían una vez a la semana en hoteles, pero nunca en sus casas porque no vivían solos y no querían incomodar a sus compañeros.

Kathryn también indicó que “Will” le contó que no tenía redes sociales ni tampoco conoció a ninguno de sus amigos o familiares durante los dos años que fueron pareja. Con el pasar de los meses, las sospechas de ella se fueron incrementando cuando sus planes de casarse, tener hijos y hacer una vida juntos parecían que no iban a materializarse ya que siempre le salía con una excusa para irse de viaje a Nueva York a ver a sus “padres constantemente enfermos” o su “depresión”.

La protagonista de la historia acabó mudándose a ‘La Gran Manzana’ para estar a su lado en 2020, pero ni aun así no lo veía a menudo. El 31 de marzo de ese mismo año, él le dijo que tenía fiebre alta, una fuerte tos y que creía que pudo haberse contagiado de COVID-19 de su hermano. Cada vez que ella le ofrecía llevarle medicinas, él la ignoraba. Llegó el 12 de abril y “Will” ya ni se tomaba la molestia de contestarle las llamadas ni mensajes para saber cómo estaba, lo que luego la llevó a descubrir con la ayuda de las autoridades al reportar su desaparición que todo este tiempo estuvo viviendo una mentira que no tiene vergüenza de compartir con el mundo para que otros aprendan de su experiencia.