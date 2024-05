Una joven de California, Estados Unidos, se llevó una sorpresa tremenda al descubrir el secreto que su novio le había estado ocultando. Su historia, compartida en un video de TikTok, revela el doloroso giro que tomó su relación después de que ella comenzara a sentirse desplazada por la falta de atención de su pareja. Esta sensación de distancia la llevó a terminar la relación, pero lo que descubrió poco tiempo después fue aún más impactante. ¿Qué pasó?

“El señor estaba muy ocupado y se convirtió en un problema porque no tenía tiempo para mí”, dijo Laura Twyford, identificada en TikTok como @bipolarb1tch3000. “No tuvo tiempo para una relación, ¿verdad?”.

Según el testimonio de la estadounidense, su novio llevaba una doble vida en una relación abierta, un detalle que nunca llegó a compartir.

“Cuando me enteré, me di cuenta de que todos sus amigos, familiares y novia lo sabían y me lo ocultaron”, afirmó Twyford, según consignó el medio New York Post.

En el clip, la joven explica que sus sospechas comenzaron cuando, en las redes sociales, vio que una mujer se refirió a su entonces pareja como “esposo”. Tras ponerse a investigar la identidad de esta persona, descubrió que ella mantenía una relación con su novio “desde hace tres años”.

“Me di cuenta de que él estaba con ella noche mientras yo estaba con él de día”, señaló la californiana. “Las cosas que dijo que estaba haciendo, en realidad estaba con ella”.

Aunque Laura sintió que tenía una conexión genuina con su expareja, se llevó una gran decepción al descubrir que las cosas no resultaron de la forma esperada.

“He estado haciendo estallar su teléfono, nada, así que tengo que decirle a esta pobre chica que me siento terrible”, aseguró. “Estoy haciendo todo lo que puedo para contactarla”.

Las cosas no terminaron allí

Lo más increíble vino después, cuando la joven supo que la otra mujer estaba al tanto de que el chico tenía otra relación.

“Ella supo de mí todo el tiempo. Todos sus amigos, todos lo supieron todo el tiempo y todos me lo mantuvieron en secreto”, confesó. “Me estaban engañando, no solo un hombre sino también su novia y todos sus amigos”.

El relato de la estadounidense generó una gran cantidad de reacciones, con muchos usuarios expresándole su apoyo a la chica.

“No hay suficiente terapia en el mundo para mi después de esto”, escribió una persona.

“¡El trauma! También salí con un chico cuya familia entera sabía que yo era la otra chica y no dijo nada. Después de eso realmente se pierde la fe en la humanidad”, señaló otra.

“Me sentiría muy avergonzado”, añadió un tercero.

