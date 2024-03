Una mujer de Estados Unidos decidió utilizar su cuenta de TikTok para exponer al director ejecutivo de la empresa para la que trabaja, luego de que este la presionara para reincorporarse y mantener una actitud positiva, incluso cuando estaba atravesando el doloroso proceso de perder a un ser querido. El video, publicado a inicios de mes por la usuaria @thedeadbook.co, generó opiniones divididas sobre la falta de empatía en el mundo empresarial cuando se trata de manejar el duelo y el bienestar emocional.

En el clip, la mujer relata cómo, poco después de enterarse del fallecimiento de su suegra, recibió un mensaje de texto de su director, en donde se le pide regresar a la oficina la semana siguiente. Aunque ella tenía la posibilidad de trabajar desde casa y quería cumplir con sus responsabilidades laborales, no quería dejar a su esposo solo en casa, especialmente en un momento tan difícil.

El día del funeral de su suegra, la usuaria había solicitado permiso remunerado (PTO) para estar con su familia. A pesar de esto, su director la llamó dos veces ese día para discutir asuntos laborales, algo que ella sintió que podía haber esperado.

Sin embargo, lo más impactante fue la solicitud de su empleador de que ella sonriera y trajera “camaradería” a la oficina. En medio de su duelo, le pidieron que mostrara una actitud positiva, lo cual le resultó doloroso y desconsiderado.

“Me dijeron que tenía que presentarme, sonreír y traer camaradería a la oficina. En medio del duelo, me dijeron que necesitaba sonreír y tener una buena actitud”, reveló.

En la descripción del video, la mujer señaló la incapacidad de su lugar de trabajo para manejar adecuadamente el duelo y el luto, destacando cómo el entorno laboral puede influir en la forma en que las personas procesan sus emociones en momentos difíciles.

Las reacciones que generó el video viral

Desde entonces, el clip superó las 190 mil vistas, con cientos de usuarios criticando la falta de empatía y apoyo de parte del empleador hacia la estadounidense.

Algunas personas compartieron sus propias experiencias y expresaron su frustración por cómo algunas empresas parecen ignorar las necesidades de sus trabajadores en momentos de dolor.

“El PTO es tiempo libre remunerado. Tiempo no pagado para atender llamadas. Odio cómo tantas personas en el mundo empresarial han desdibujado los límites”, escribió un internauta.

“Cuando mi padre murió, la empresa para la que trabajaba me apoyó mucho. Me rompe el corazón que tanta gente no reciba eso”, escribió otro.

“Es horrible que el PTO por duelo sea tan corto y a menudo se descuente. Es el momento más doloroso de la vida…”, agregó un tercero.

Más historias parecidas

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)