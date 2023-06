Cuando Jonathan ‘Jono’ Lancaster nació, sus padres no pudieron soportar el impacto de ver el rostro de su recién nacido. Ignorantes que padecía del síndrome de Treacher Collins y habiendo pasado tan solo 36 horas de venir al mundo, sus progenitores lo abandonaron. Desde entonces, su vida ha sido un constante desafío, pero cuando su historia se dio a conocer millones lo han adoptado como todo un ejemplo de supervivencia ante la adversidad del día a día.

“Mis padres biológicos estaban horrorizados por mi apariencia... se fueron 36 horas después de mi nacimiento”, dijo ‘Jono’ a la BBC, pero ¿Qué es el síndrome de Treacher Collins? La ciencia explica que es una rara condición que afecta el desarrollo de los huesos y tejidos faciales.

“Tienen huesos faciales subdesarrollados, particularmente los pómulos y una mandíbula y un mentón muy pequeño”, explica la Clínica Mayo a la cadena británica.

Jonathan no siente vergüenza ni pudor de hablar abiertamente sobre su enfermedad: “las llamo mis orejitas de Bart Simpson. No tengo pómulos, así que mis ojos se ven como son”. Su padecimiento no ha sido un impedimento para encontrar el amor en Jane, con quien vive junto a otros niños con discapacidad en West Yorkshire, Reino Unido.

Rehaciendo su vida tras ser abandonado

Cuando fue abandonado, tuvieron que pasar cinco años para que ‘Jono’ sea adoptado, guardando hermosos recuerdos de dicha etapa de su vida, que también estuvo marcada por su lucha por su apariencia: “tengo recuerdos increíbles, pero detrás de esos momentos estaba yo haciendo todo lo posible para encajar. Los niños mayores bajaban los ojos, hacían cánticos sobre mi”.

Pero, mientras crecía junto con la gente de su comunidad, se dio cuenta de que las relaciones interpersonales no se le daban, por lo que comenzó a odiar su cara, sentimiento que se mezclaba con la cólera hacia sus padres biológicos, el cual se incrementó cuando una carta llegó a él.

Era una respuesta de la pareja que lo trajo al mundo: “un par de semanas más tarde recibimos una misiva que decía: ‘no deseamos ningún contacto. Se ignorarán los intentos posteriores’. Ambos los firmaron. Ser rechazado por esas personas, nuevamente, dolió”, reveló.

Encontrando su vocación

Luego de este trago amargo, algo cambió su vida: “un par de niños se acercaron corriendo y dijeron: ‘Jono ¿puedes mostrarnos tu audífono?’. ‘Jono, vivo con mis abuelos’, ‘Jono, no conozco a mi mamá ni a mi papá’, ‘Jono, me intimidad por X, Y y Z... en ese patio de recreo, pensé, ‘necesito hacer más de esto’”.

Este episodio lo inspiró a levantar la fundación ‘Love Me, Love My Face’ para generar conciencia sobre las personas con afecciones craneofaciales, pero también cómo los medios de comunicación abordan el tema: “es común que una película use a alguien con una diferencia visible y lo tendrá interpretando al malo; villanos, monstruos, criaturas malvadas... tiene un impacto negativo”, dijo a la BBC.

En este junio de 2023, Jonathan reveló que estrenará un libro muy personal: “se trata de los héroes que conocí en mi vida y cómo, en última instancia, me convertí en mi mayor héroe. La verdad es que mi vida ha estado llena de mucho amor y mucha aventura”, sentenció.