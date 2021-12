Hace unos días, se viralizó en TikTok la pobre propina que recibió una mesera de un restaurante en Estados Unidos, provocando una serie de comentarios y opiniones divididas. Sin embargo, eso no solo quedó allí pues dicha publicación fue más allá, provocando que aquella trabajadora sea acosada virtualmente.

La mesera de nombre Dana, en una entrevista con Staten Island Advance confesó que ha sido atacada de diversas formas tras viralizarse ese video que ella no subió a las redes sociales. Es más, reveló tener miedo de ir a trabajar y encontrarse con alguna de las personas que la insultó y que puedan tomar represalias en su contra.

Y es que, tras subirse ese video y acumular miles de vistas, muchas personas criticaron a la mesera por, supuestamente, quejarse de la propina que alguien de forma amable le dejó tras haberle servido durante su estancia en el restaurante, sin saber que ella nunca compartió ese material ni quería avergonzar a nadie.

“Tengo miedo de ir a trabajar. Entregué el registro al final de la noche y me fui a casa. Dos días después compraba comida con mis hijos y mi gerente me llamó y me dijo: ‘¿Sabes algo sobre un recibo? Está en TikTok y tiene muchas visitas y la gente piensa que eres tú'. Pero yo no sería capaz de hacer eso”, indicó Dana.

Del mismo modo, la mesera resaltó que se siente muy mal por todo lo ocurrido y que incluso lloró por el temor de perder su trabajo pues varias personas amenazaron en redes sociales de no ir a consumir a aquel local si es que ella no es despedida.

“Rompí a llorar con mi gerente. Tengo miedo incluso de decirle a alguien mi nombre cuando voy a una mesa ahora porque, ¿qué pasa si es una de las personas enojadas de los más de 5,000 comentarios de TikTok? Las personas quieren escupirme en la cara o arrojarme algo o marcharse. Me insultan, diciendo que debería conseguir un trabajo mejor, que no tengo educación“, añadió.

En sus declaraciones también hizo hincapié en una crítica para los medios de comunicación, los cuales se basaron en una publicación de redes sociales para publicar e informar sobre su caso sin siquiera tenerla en cuenta para dar su versión de los hechos.

En total, se le dejó unos 6.55 dólares de propina a la mesera Dana tras haber realizado aquel servicio. | Créditos: @kingj24__ / TikTok.

Si bien no se puede afirmar a ciencia cierta sobre la persona culpable de haber compartido dicha propina en las plataformas sociales, Dana considera que pudo haber sido algún cliente.

Zane Tankel, director ejecutivo del restaurante, apuntó que se hizo una investigación interna, llegando a la conclusión de que Dana no había sido la culpable de publicar ese material y considera que es una broma cibernética de mal gusto, la cual está trayendo consecuencias psicológicas en una trabajadora que también es madre.

“Ella no es una niña. Ella tiene dos niños. Es madre, una madre trabajadora. Recuerdo que hablamos sobre la propina que recibió ese día y no dijo sentirse ofendida. Es una broma que le están jugando”, fueron algunas de sus palabras.

El propio Tankel dejó en claro de que Dana no se quedará sin trabajo y que todos la han respaldado pues cada trabajador es parte importante de la empresa.

El video viral de una propina que le dejaron a una mesera