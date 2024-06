Ellie Liptrot es una joven de 20 años que ha generado una gran controversia en las redes sociales al compartir detalles de su relación con Mark, un hombre de 44 que tiene dos hijos. En un video subido a TikTok, ella defiende su papel como madrastra y le responde a quienes la cuestionan por su edad. Por cierto, puede que te interese el testimonio de una mujer de Carolina del Norte que encontró una inquietante habitación secreta en su nueva casa.

Según el medio Daily Mail, Ellie conoció a su pareja a finales de 2021, cuando ella tenía 18. Se conocieron mediante un amigo en común y han estado juntos durante los últimos dos años. Tras iniciar una relación, decidieron mudarse a Gales.

En junio de 2022, los dos hijos de Mark también se mudaron a la casa familiar, comenzando a referirse a Ellie como su “madrastra”.

A pesar de ser una figura materna para los niños, la joven ha recibido críticas por no estar casada con Mark. En un video, ella argumenta que su papel como madrastra no se define por un título, sino por el cuidado y amor que brinda a los niños.

“Mucha gente me dice que no soy madrastra porque Mark y yo no estamos casados pero, al final del día, si mantienes a los niños, si los cuidas, si les preparas té todas las noches, si sales y les compras cosas, ¿cómo es que eso te convierte en no ser una madrastra?”, señaló.

Si bien Ellie dice que ahora es la mejor amiga de los hijos de Mark, reconoce que al principio conocerlos fue incómodo.

La relación de Ellie con Mark ha causado tensión con su propia familia, quienes no aprueban los 24 años de diferencia que hay entre ambos.

Actualmente, la joven trabaja como creadora de contenido a tiempo completo, pero antes de eso fue enfermera dental y trabajó en una oficina.

Las parejas con más diferencia de edad tienen mayores probabilidades de separarse

El medio citado informa que un estudio de la Universidad Emory en Atlanta encontró que las parejas con una diferencia de edad de cinco años tienen un 18% más de probabilidades de separarse.

Las posibilidades de ruptura aumentan aún más en parejas con una diferencia de edad de 20 años.

El estudio concluyó que la diferencia de edad “ideal” entre las parejas es de un año o menos.

Las parejas que nacieron con 12 meses o menos de diferencia entre sí tienen un 3% de probabilidades de divorcio.

Las razones por las que algunas personas se sienten atraídas por parejas mayores

Atracción emocional: la madurez, la estabilidad, la experiencia y la seguridad en sí mismas de las personas mayores pueden ser atractivas para quienes buscan apoyo y confianza.

Atracción física: la madurez, la confianza y la experiencia de vida de las personas mayores pueden ser físicamente atractivas para algunos.

La búsqueda de paternidad o mentoría, intereses compartidos, la atracción por la independencia también juegan un papel importante.

Recuerda que cada persona es diferente y las razones por las que se siente atraída por alguien no son universales.

