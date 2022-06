Chloe Canterbury es la joven de 26 años que tiene un novio de 52 llamado Eric. Debido a esa diferencia de edad, la chica, que es de Florida (Estados Unidos), asegura que a menudo confunden a su pareja con su padre. En las redes sociales, el amor que se tienen es tema de conversación.

De acuerdo a The Sun, Chloe es propietaria de una boutique de ropa. Ella ya tiene casi 2 años con su novio, a quien pudo conocer a través de amigos en común. Al principio, nada era romántico, pues la joven estaba con otra persona.

A Chloe Canterbury le atrae la madurez de alguien mayor

“Terminé mi compromiso con mi prometido antes de que Eric y yo habláramos”, sostuvo. Además, declaró lo siguiente, siempre según la citada fuente: “Soy madura más allá de mis años y me atrae la madurez de alguien mayor. Esta no es mi primera relación con diferencia de edad. Prefiero estar con hombres mayores porque no quiero tener que lidiar con los dramas que conlleva salir con alguien de mi edad”.

Chloe Canterbury también reveló que la gente suele confundir a su pareja con su padre. Ella asegura que corrige a las personas cuando hacen eso y que no le molesta en lo absoluto tener que aclararlo, pues considera que no lo saben.

La relación con las hijas

Como ella tiene una hija de 3 años y él una hija de 4, inicialmente ambos tenían citas para jugar con las pequeñas. Eventualmente, “las cosas simplemente progresaron”, recalcó la joven. “Estar en una relación con alguien mayor no me preocupa. Hablamos de hacer crecer nuestra familia en el futuro. Ambos queremos más hijos. Es una de las primeras cosas de las que hablamos cuando empezamos a salir”, dijo después.

Eric también tiene una hija de 18 años y Chloe se lleva muy bien con ella. “Nos hemos convertido en las mejores amigas, hacemos todo juntas. Estoy muy agradecida por lo bien que nos llevamos y hace que la relación mía y de Eric sea aún más especial”, señaló.

La familia de Chloe ama a Eric

“Al comienzo de la relación puede ser difícil cuando piensas en lo que la gente pensará de tu relación y cómo la juzgarán. Pero solo tienes que darte cuenta de que no importa lo que piensen los demás mientras seas feliz, sin embargo, puede ser difícil superar esos pensamientos”, indicó Chloe. ”En mi primera relación con diferencia de edad, nadie sabía realmente de nosotros aparte de mis amigos más cercanos porque tenía miedo de ser juzgada. Sin embargo, Eric conoció a mi familia después de unos meses de noviazgo y ahora lo aman tanto como yo”, agregó.

La joven protagonista de esta historia asegura que a ella y su pareja les encanta viajar. Son aventureros. Además, ambos poseen sus propios negocios, por lo que también se conectan de esa manera. En la cuenta de TikTok de Chloe (@chloeacanterbury) se puede ver videos de ambos siendo muy felices.