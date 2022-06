Amie Forbes es una fotógrafa profesional que reside en una caravana aislada en Brisbane (Australia) en compañía de sus dos perros Edge y Luna. Ella hace poco reveló en su cuenta de TikTok (@pocketlife) que tiene más de 10 años con su pareja, pero ambos no viven juntos. De hecho, asegura que la no convivencia ha sido saludable para la relación.

La protagonista de esta historia explicó los motivos por los que ambos tomaron tal decisión. Además, aseguró que ama a su pareja y que no ve que la relación que tienen sea “realmente diferente” a la de las personas que están casadas o viven juntas.

Encontraron una manera de evitar sus diferencias

“Es solo que elegimos vivir separados. Tenemos nuestras diferencias y en lugar de romper por esas diferencias, acabamos de encontrar una manera de evitarlas”, señaló en un video que difundió en la mencionada red social. “Mi pareja tiene un trabajo tradicional de nueve a cinco y en realidad trabajo por cuenta propia. Así que a veces me quedo despierta hasta tarde y otros días me gusta dormir mientras que mi pareja tiene que irse a la cama a una hora determinada y también se despierta mucho antes que yo. Al vivir separados, significa que en realidad no estamos alterando nuestros patrones de sueño”, añadió.

Luego de haber dicho todo ello, bromeó: “Pero la mejor parte de vivir separados es que tengo toda esta cama para mí sola”. La mujer también manifestó que otro motivo que la llevó a vivir separada de su pareja es que ella así tiene la libertad de diseñar el interior de su casa como le gusta.

“Soy una persona bastante minimalista y probablemente también tenga un poco de TOC en lo que respecta a la limpieza. Entonces, si vivimos por separado, significa que podemos evitar conflictos sobre las deficiencias domésticas”, precisó.

No están en contra de la convivencia

En un video que compartió anteriormente (el cual The Sun hizo hincapié), Amie Forbes indicó que ella y su pareja viven a 10 minutos de distancia y que se ven casi todos los días. “Los fines de semana pasamos la mayor parte del tiempo juntos y nos quedamos a dormir. Para ser claros, no estamos en contra de la convivencia, simplemente no es para nosotros”, recalcó después la mujer.

