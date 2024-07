El 19 de julio de 2024, el mundo fue testigo de una falla masiva en los servicios de Microsoft. Este incidente afectó a diversos sectores, pero uno de los más impactados fue el sector de la salud. Jackie Zee, doctora en California, compartió su experiencia sobre cómo esta interrupción afectó a su hospital y a sus pacientes, brindando una visión detallada de lo que ocurrió durante el fallo informático global.

En las primeras horas del 19 de julio, los servicios de Microsoft, incluyendo Microsoft 365 y Azure, comenzaron a fallar simultáneamente en todo el mundo. Esta interrupción afectó a millones de usuarios, desde pequeñas empresas hasta grandes organizaciones, incluyendo hospitales y clínicas.

La magnitud de la interrupción fue global. Desde Europa hasta América y Asia, las instituciones de salud se encontraron de repente sin acceso a sistemas críticos que dependen de la infraestructura de Microsoft. La caída no solo impactó la administración interna de los hospitales, sino que también afectó directamente la atención a los pacientes.

Jackie Zee, doctora de California, explica cómo la interrupción global del servicio de Microsoft está afectando a su hospital y a sus pacientes.

“Estoy ubicada en California, Condado de Orange. Actualmente estamos en medio de esta caída mundial de Microsoft. Las computadora están bloqueadas. Tenemos la pantalla de la muerte. Estamos usando nuestros iPhones para la obtención de recetas médicas, pero si no, no tenemos acceso. No podemos ver las historias de los pacientes. Trabajamos con Epic (registro médico electrónico) que ahora está también interrumpido. Así es como estamos ahora mismo”, comentó la sanitaria.