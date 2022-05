Alrededor del mundo, millones de mujeres se colocan implantes mamarios ya sea por razones estéticas o de salud, pero, a veces, esto no sale bien en el tiempo, como fue la historia de una influencer de TikTok de los Estados Unidos quien aseguró que estos le estaban provocando enfermedades que complicaron su salud y su relato se hizo tendencia de esta red social.

Explante producto del dolor

Nuestra protagonista es la famosa Bunnie quien se tomó el tiempo para compartir en esta plataforma virtual dos implantes que, a simple vista, presentan manchas de color cobre, tono que ella asegura se trata de moho.

De hecho, nuestra protagonista afirma que los mismos se los retiraron en 2019 cuando tuvo serias sospechas de que estas la estaban enfermando: “Tuve implantes durante 13 años. Empecé a sufrir tantos síntomas que ningún médico podía identificar ¡Así que me explanté en noviembre de 2019 y fue la mejor decisión que he tomado! Todos los síntomas desaparecieron, excepto la ansiedad, a veces”.

Aconseja desde su experiencia

En el video que ha recolectado más de 3 millones de reproducciones, la tiktoker continuó su relato: “Mira eso. Eso va a dentro de un cuerpo humano. Mira el molde. No es de extrañar por qué las mujeres tienen tantas complicaciones con estas cosas. Es asqueroso”, tras esto, ella asegura que padece lo que denominó como la “enfermedad de los implantes mamarios”.

De hecho, a sus seguidores les envió el siguiente mensaje: “Asegúrese de hablar con alguien si cree que sus implantes están causando enfermedades de los implantes mamarios. No tenemos que sufrir en nuestra búsqueda de bebés perfectos”.

En los comentarios de esta publicación, los usuarios no dejaron pasar la ocasión para dar su opinión: “He visto a tantas personas obtener explantes durante el año pasado porque habian estados enfermos durante años con cosas al azar y todo fue por implantes”, “a uno de mis muy buenas amigas le acaban de quitar el suyo porque tenía tantos síntomas que dijo que desearía no tenerlas nunca”.

Sin conocer el origen del moho

Ahora bien, de acuerdo a lo que detalla The Daily Dot, no está del todo claro si lo que Bunnie describe como moho, efectivamente, le ha causado enfermedades, pues no está confirmado si este apareció antes que se los retiré o, por el contrario, después de explantárselos.

¿Qué es la enfermedad del implante mamario?

Ahora bien, el mismo portal informa que esta no corresponde a un diagnóstico oficial, pero les sirve a muchos para describir diversos síntomas que se reportan a consecuencia de los implantes mamarios.

De hecho, breastcancer.org detalla que los síntomas más frecuentes son: dolor articular, muscular, fatiga crónica, problemas de memoria, falta de concentración, problemas respiratorios, erupciones cutáneas, temas de piel, boca, ojos secos, ansiedad, entre otros.

Este portal asegura: “Algunas personas desarrollan síntomas de inmediato, mientras que otras los desarrollan años después”.

Por su parte, un artículo del Centro Nacional de Investigación en Salud expresa: “Aunque los implantes rellenos de solución salina se presentan y se consideran la opción segura en comparación con el silicio, que solo contiene sal y agua, rara vez se sellan herméticamente. Además, sus válvulas de llenado no son perfectamente seguras. Como resultado, permiten que los fluidos corporales del usuario se infiltren, junto con bacterias, levaduras y mohos”.