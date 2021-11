Laleh Khorsandi es una mujer de Nueva York, Estados Unidos, que parece haber escrito su propia canción de amor al compartir el relato de la insólita respuesta que recibió de su exnovio –al que ella misma describe como “el que se le escapó”– después de participar de una tendencia de TikTok que consiste en enviarle extractos del estribillo de la canción ‘Enchanted’ de Taylor Swift a un amor del pasado.

En su cuenta de TikTok (@lalehkhorsandi), Laleh publicó el pasado 20 de noviembre un video en el que muestra la conversación que tuvo con su expareja. “Por favor, que no estés enamorado de alguien más (que en inglés, idioma original del tema, dice Please don’t be in love with someone else)”, escribió, a lo que le contestaron: “¿Contacto equivocado?”. Ella continuó la conversación enviándole la siguiente parte del coro.

“Por favor, que nadie más te esté esperando (Please don’t have somebody waiting on you en inglés)”, replicó Laleh causando algo más que una confusión en su expareja, que claramente no tenía idea que ella estaba refiriéndose a una canción; sin embargo, la tiktoker no podía dar crédito a lo que su ex le contestó: “¿Dónde estás? ¿Puedo ir a verte? No pude decírtelo antes y lo siento, pero siempre te he amado”.

El video viral de Laleh dedicado a su ex

Un encuentro fortuito con alguien del pasado

El video viral, que a la fecha acumula más de 6′600,000 visualizaciones, miles de ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios en TikTok, termina con Laleh revelando que su ex iba a ir a verla, enfocando la puerta de su apartamento. En una posterior publicación, la tiktoker dio más detalles de la visita de su amor del pasado, con quien había salido un tiempo atrás, pero que las cosas entre ambos no funcionaron porque, en aquel momento, él se encontraba no disponible emocionalmente.

“He aquí el meollo del asunto: vino anoche. Hablamos bastante, pero se fue porque era muy tarde. Vino tan tarde que lo único que atiné a decir fue: ‘Tienes que irte’. Y también porque tenía que estar a solas con mis pensamientos”, señaló Laleh, quien sí dijo que hicieron planes para salir a cenar la noche siguiente –algo que la tenía “muy emocionada”– y prometió mantener a sus seguidores de cualquier cosa que ocurra.

El desenlace de la historia de Laleh contada en otro video viral

Los internautas no tuvieron que esperar mucho para conocer los detalles de la salida entre Laleh y su amor del pasado. “Salimos a cenar y estuvimos hablando, fue muy bonito escuchar muchas de las cosas que validé por mí mismo en el proceso emocional de no verlo más. Fue muy bueno escucharlo decir todas esas cosas y comunicarlas muy bien, en una forma que no era capaz de hacerlo cuando nos veíamos el uno al otro”, agregó.

Laleh contó que su ex le dijo que estaba muy contento de haber podido aclarar las cosas entre los dos como lo había planeado, ya que le contó que pronto iba a mudarse a otro país. “Él me dijo que consiguió un trabajo en el extranjero, me voy después del Día de Acción de Gracias”, precisó. Aunque se le notaba visiblemente fastidiada ya que tenía la esperanza de que le hubiera dicho algo relacionado a lo que tuvieron, la tiktoker dijo que fue algo “bonito” poder darle el cierre necesario a esa relación.