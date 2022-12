La realidad de muchos adultos mayores alrededor del mundo es trabajar pese a su avanzada edad, cuando deberían estar disfrutando en casa de los frutos de décadas de esfuerzos, pero, en ocasiones, las redes sociales sirven para mostrar lo mejor del ser humano, como sucedió con la comunidad de TikTok que se unió para apoyar a una abuelita de 82 quien labora en un supermercado, logrando juntar más de 100 mil dólares para que pueda pagar sus medicamentos.

Trabajando para pagar sus medicinas

Nuestra protagonista se llama Carmen Kelly (@rustywarrenknockersupgal), una alegre octogenaria que trabaja en el Walmart de Apache Junction Arizona, Estados Unidos, establecimiento en el que lleva más de dos años acompañada de su bastón al costado del carrito de compras recibiendo todo el amor de extraños que le tienen mucho cariño.

“Los clientes me abrazan y me hacen sentir que soy muy especial para ellos”, dice Kelly a KPHO.

Mira aquí el video viral

Y es que la mencionada cadena de supermercados no discrimina y tiene una fuerte política de incluir entre sus colaboradores a adultos mayores o “asociados con discapacidades”; pero, recibir el amor de la gente no es lo que impulsa a esta tierna abuelita a trabajar, sino la necesidad de pagar fuertes facturas médicas que, en otras condiciones, no podría solventar de ninguna manera.

Conmovida con Carmen

Esta necesidad fue expuesta en TikTok por Liz Rizzo, conocido como ‘Rusty Warren’ quien, al conocer el testimonio de vida de Kelly como sus necesidades, decidió ponerse manos a la obra para cambiar en algo la vida de la anciana.

“Estaba apoyada en un carrito de compras con su bastón dentro del carrito. Me rompió el corazón ver a esta anciana tener que trabajar”, fue el mensaje que dejó Rizzo en el GoFundMe que abrió para ayudar a Kelly tras su primer encuentro en Walmart, cuyo objetivo inicial era recaudar tan solo 10 mil dólares, pero el resultado final lo dejaría más que impresionado.

Es así cuando el 19 de diciembre, Rizzo revisa el avance de las donaciones y se da con la enorme sorpresa que llevaban acumulados más de 127 mil dólares, por lo que anunció a la comunidad que sorprendería a Kelly para luego darle el dinero en nombre de todos quienes la apoyaron anónimamente.

“Estás cambiando mi vida”

Por ello, cuando el tiktoker se encontró con la abuelita, esta no pudo creer lo que estaba viviendo y, visiblemente, emocionada, dijo: “estás cambiando mi vida”, para luego agradecer a los miles de rostros anónimos que se desprendieron de su dinero para obsequiárselo.

Muchos clientes se enteraron de que Kelly recibía esta generosa ayuda desde las redes sociales y no pudieron contener la emoción, otros las lágrimas: “empecé a llorar”, “estoy tan emocionada por ella”, “vivo cerca del Walmart de Apache Junction y Carmen me ha saludado muchas veces”, “ella siempre es tan alegre y absolutamente se lo merece”.