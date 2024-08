Un joven identificado en redes sociales como @yairmiranda123 compartió en su cuenta de TikTok la desgarradora historia de cómo perdió todos los ahorros que envió a sus padres durante cinco años de arduo trabajo en Estados Unidos como migrante. Su plan era regresar a Honduras e invertir el dinero, pero todo se desmoronó cuando descubrió que sus propios progenitores se lo habían gastado sin su permiso.

En su video, Yair explicó que había enviado dinero regularmente a su país natal con la esperanza de ahorrarlo para poder comprar un terreno y comenzar su propio negocio. Con la intención de regresar a su tierra natal el próximo año, el joven estaba emocionado por finalmente disfrutar de los frutos de su esfuerzo en EE. UU.

“Yo confié en ellos, en mi papá y en mi mamá para que tuvieran todo mi dinero allá en mi país”, relató. Al llamar a sus padres, estos comentaron a interrogarlo para entender el motivo por el que iba a volver.

“Les dije que este sería mi último año en EE.UU. porque ya hice lo que tenía que hacer: ya compré mi terreno y con todo el dinero que les envié pensaba poner mi negocio, comprar gallinas y vivir tranquilo allá”, recordó.

Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando su padre le dio una noticia inesperada. “Mi papá me dijo que no me regrese, que allá iba a pasar hambre. Hijo, yo no te tengo nada, todo me lo he gastado con tu mamá y la verdad es que me pega una gran tristeza”, confesó Yair, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Su testimonio generó una gran controversia

El caso del joven conmovió a miles de personas en las redes sociales. El video rápidamente se volvió viral en TikTok, superando las 5 millones de reproducciones.

Muchos usuarios le dejaron comentarios de apoyo, aconsejándole no volver a confiar en sus padres y compartiendo sus propias experiencias de desilusión al confiar en familiares.

“Le gente no está viendo el problema y el problema es que LE ROBARON. Si mi papá me dice que necesita el dinero adelante, pero nunca se lo pidieron lo hicieron a sus espaldas”, escribió una persona.

“Antes de irme a Estados Unidos yo fui al banco, abrí una cuenta a mi nombre, abría la aplicación en mi celular, ahí deposito, llevo control de mi dinero, yo hago mis pagos, no confíen en nadie pero en nadie”, señaló otra.

“Yo le aconsejo algo ya no le dirija la palabra y dígale que usted ya no les va a mandar más dinero porque se quedan solos”, comentó un tercero.

“El árbol familiar también se poda amigo”, aconsejó otro internauta.

Cómo verificar depósitos en tu cuenta bancaria

Para verificar los pagos que se hacen en tu cuenta bancaria, puedes seguir estos pasos:

Consulta tu estado de cuenta: este documento detalla todas las transacciones realizadas en tu cuenta, incluyendo los depósitos. Puedes solicitarlo en tu banco o consultarlo en línea.

Revisa tu aplicación bancaria: la mayoría de los bancos ofrecen aplicaciones móviles que te permiten consultar el saldo y el historial de transacciones.

Verifica los comprobantes de depósito: si realizaste depósitos en efectivo, guarda los comprobantes. Estos servirán como evidencia de las transacciones.

Contacta a tu banco: si tienes alguna duda o no encuentras alguna transacción, comunícate con tu banco.

¿Te ha parecido interesante este contenido que está siendo tendencia en redes sociales? Tengo otros artículos que también podrían gustarte. Solo necesitas visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia para descubrirlos. Te invito a leerlos y, si te gustan, no dudes en compartir tu opinión.