En Estados Unidos, durante poco más de 5 décadas, la doctora Sheri Steelman se dedicó a la docencia y tras 50 años educando se dio cuenta que era hora de retirarse, descansar y disfrutar de la vida, por lo que cuando llegó el momento de decir “adiós”, alumnos y profesores la despidieron de la forma más emotiva, momento que quedó inmortalizado en TikTok, con su historia convirtiéndose en tendencia de esta y otras redes sociales.

Un merecido reconocimiento

Steelman se desempeñaba en Northview High School y el que fue su último día en dicha institución será uno que jamás olvidará, pues en las imágenes nos muestran a la mujer ingresando al vestíbulo y se topa con cientos de estudiantes alineados a lo largo del pasillo, quienes tuvieron el gesto de aplaudirla; de fondo, suena música en su honor.

Sheri no lo puede creer, su reacción es espontánea, de sorpresa, de lágrimas. Mientras recibe el reconocimiento, algunas la saludan, le dan la mano, no tiene palabras para describir lo que está sintiendo, se limpia las lágrimas mientras sigue su camino. Los aplausos nunca se terminan.

El video fue compartido el pasado 1 de junio desde la cuenta de su hija Katherine y, desde entonces, acumula más de 6.1 millones de reproducciones. La leyenda dentro de la cinta describe el momento: “Mi mamá ha enseñado en esta escuela secundaria durante 50 años. Tenía 22 cuando comenzó como maestra de inglés, hoy fue su último día. Toda la escuela la despidió cuando salió del edificio por última vez”.

Asombrada con su nueva fama

La publicación llegó a diversos medios locales, por lo que en declaraciones para 13 On Your Side habló sobre lo impactada que está una vez que su imagen se hiciera viral de TikTok: “Fue un shock total, en primer lugar. Había ido a mi director de principio de semana y le dije: ‘¿en mi último día me acompañarás?’ caminamos por el pasillo y tan pronto como doblé la esquina, allí estaba. Me tomó por sorpresa, estaba tan sorprendida, emocionada”.

Sheri Steelman dedicó su vida de docente a enseñar por 50 años en el Northview High School como maestra de inglés, pero en dicho periodo obtuvo varios títulos tras llevar cursos de tiempo parcial, lo cual le tomó casi 20 años: “Siempre he sido una aprendiz de por vida, y creo que eso ha sido realmente el núcleo de esto”, agregó la mujer que consiguió su doctorado a los 67 años.

Publicar un libro: un sueño que alcanzar

Finalmente, Steelman ha revelado que no piensa mantenerse ociosa durante su retiro, pues entre sus metas inmediatas se encuentra publicar un libro, cuyo nombre ha revelado será: “Shakespeare del siglo XVI y estudiantes del siglo XXI”, cuyo enfoque se centrará en cómo se aborda la enseñanza del máximo literato de lengua inglesa en lo que fueron sus salones de clase en el Northview High School.