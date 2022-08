Su nombre es Valeria Tudela y es toda una guerrera, porque nunca perdió las esperanzas de recuperarse y volver a disfrutar de su familia, principalmente con su pequeña hija. El primer diagnóstico fue desalentador al punto que le iban a mandar a hacer una biopsia, pero la vida le dio una segunda oportunidad. Su conmovedora historia lo subió a TikTok.

Primeras señales

De un momento a otro su cuerpo se llenó de moretones y se frustraba porque no podía subir de peso. Fue ahí que se dio cuenta algo no andaba bien y decidió hacerse unos chequeos, resultados que no eran nada alentadores.

“Tenía todo por debajo de lo normal. Sabía que algo andaba mal y no sabía cómo lo iba a enfrentar”, escribió Valeria, quien acudió con un especialista para que la pueda examinar y, sobre todo, le dé un diagnóstico más acertado.

La joven indicó que el especialista le dijo, con los resultados de sus análisis, que debía hacerse una biopsia porque daba entender que podría tratarse de leucemia. Su mundo se vino abajo y pensó en su hija.

Su familia, el motor de su vida

“Mi hija tenía 3 añitos. Todos saben que es mi razón de vivir. Solo quería tomar todo el tiempo que pensaba que me quedaba para estar junto a ella”, agregó. Tudela manifestó que no pensaba en otra cosa que pasar tiempo junto a su hija.

Según relató Valeria, su madre llegaba de trabajar y de inmediato la acompañaba al doctor. “Mi mamá aun cansada de trabajar y de no poder dormir, me confesó que le pidió a Dios que tome su vida y que yo no sufra”, contó.

Su padre, por su parte, la llamaba 10 veces al día para saber cómo estaba. En tanto, su hermana estaba dispuesta a viajar cientos de kilómetros para mostrarle su total apoyo, pero le dijo que esperara un poco para ver los resultados.

Una segunda oportunidad

El doctor le mandó a hacer otros análisis para confirmar los anteriores y así proceder con la biopsia de ser el caso. La joven comentó que fueron días muy duros y temía lo peor, pero sus oraciones se escucharon.

Los resultados de los segundos análisis no tuvo punto comparación en relación al primero y, por ende, no había necesidad de la biopsia. “Soy ejemplo de que los milagros existen. De la nada dejaron de salirme moretones y volví a sonreír”, finalizó la tiktoker, quien además agregó que subió de peso y es feliz junto a su princesa. Es preciso mencionar que esto ocurrió hace dos años, pero la mujer recién se armó de valor para compartirlo con todos.

