Un buen samaritano en Estados Unidos le dio un final feliz a la historia de abandono de un perro justo a tiempo para celebrar Navidad. En noviembre de 2017, un pitbull fue hallado deambulando por las calles de Maryland, pero gracias al microchip que tenía implantado la Sociedad Protectora de Animales del Condado Caroline pudo contactar a su propietaria, que desafortunadamente vivía a más de 2,000 kilómetros de distancia en Wichita, Kansas.

“Llamamos al número [del microchip] y hablamos con su propietaria. Su relato es el siguiente: Su novio se fue de Kansas a Maryland para pasar una breve estadía con su perro; sin embargo, mientras estuvo aquí, la pareja se separó. Y el ‘ahora ex novio’ abandonó a ‘Zimba’. Él no le devuelve sus llamadas telefónicas”, dijo un representante de la organización animalista a KSNT News al referirse al caso del adorable can que solo quería volver a casa.

Debido a que su dueña no podía conducir de un estado a otro debido a su trabajo y sus hijos, el mencionado refugio de animales intentó mandar a ‘Zimba’ de regreso a casa contactando varias organizaciones de ayuda a los animales y compañías aéreas, pero debido a que su raza es considerada peligrosa por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) no pudieron hacerlo por la vía aérea.

Al no dar con una solución, un excolaborador de la Sociedad Protectora de Animales del Condado Caroline llamado Zach Holt se ofreció como voluntario para llevar a ‘Zimba’ en su auto. “Soy bartender. Mis días de más trabajo son, ya saben, los fines de semanas y los lunes, por lo que tengo libres de martes a viernes. Cuatro días es tiempo suficiente para un ida y vuelta a Kansas, así que dije ‘¿Por qué no?’”, dijo al portal WJZ Baltimore.

Ese fue el comienzo de la gran aventura de Zach y ‘Zimba’ que fue documentada a través de fotos y videos en redes sociales por la Sociedad Protectora de Animales del Condado Caroline, pidiendo donaciones para ayudar a Zach a pagar sus gastos de combustible y acomodaciones a lo largo de su viaje de carretera. Finalmente, varias semanas después de ser encontrado, el pitbull volvió a su hogar y a los brazos de su dueña.

Video viral del buen samaritano que ayudó a un perro a volver a casa

Foto del reencuentro de Zimba y su dueña

“Zimba: sano y salvo”, escribió la mencionada organización con una foto de la mascota junto a su madre. “Queremos agradecer una vez más a todos los que nos siguieron, apoyaron, donaron y animaron a Zach y Zimba durante su asombrosa aventura. Y, desde luego, no dejamos de darle las gracias a Zach por manejar de Ridgely, MD, hacia Wichita, KS, para que un perro y una familia tengan una Navidad feliz. No hay lugar como el hogar”, añadió.

“Afortunadamente todos podemos aprender una lección de esto”, escribió la Sociedad Protectora de Animales del Condado Caroline, recalcando las palabras de Zach: “Hay que SIMPLEMENTE INTENTARLO. Todos podemos hacer la diferencia, sin importar cuán grande o pequeña sea”, agregó, recordándole a la gente lo importantes que son los microchips para mascotas, registrarlos de la forma correcta y mantener actualizada su información.

¿Cuál es la distancia entre Maryland y Kansas?

El viaje que Zach Holt hizo junto a Zimba por auto fue, según Google, de 19 horas 34 minutos por la carretera interestatal I-70 W. Es decir, los dos recorrieron un total de 2,103.0 kilómetros.