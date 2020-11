Raiden González tiene solamente 4 años, pero ha perdido a sus padres por culpa del coronavirus. Lamentablemente, ambos fallecieron menos de un mes después de contagiarse. Ahora, el menor está bajo el cuidado de Rozie Salinas, su abuela materna, quien recibe constantes mensajes de aliento y apoyo económico a través de las redes sociales.

El primero en enfermarse fue el padre de Raiden, Adan Gonzalez, de 33 años. Ingresó en un hospital de Texas, Estados Unidos, el pasado 3 de junio luego de presentar síntomas similares a los de una alergia. Seis días después fue llevado a UCI, donde estuvo un poco más de dos semanas y falleció a finales de mes.

Mariah Gonzalez (29 años), madre de Raiden, le dio al pequeño la mala noticia. Aunque fue difícil, Raiden entendió que Adan había estado enfermo, explicó Margie Bryant, tía abuela del niño, en conversación con la CNN.

El 5 de octubre, Mariah experimentó dificultad para respirar y dolores en el pecho, por lo que Bryant le aconsejó a Salinas que llamara a los paramédicos. “Vinieron, le hicieron un electrocardiograma, hicieron algunas otras cosas y se la llevaron y nunca la volvimos a ver”, dijo. “Falleció a las 8:14 del martes por la mañana”.

El personal del hospital le hizo pruebas de coronavirus y aunque la primera dio negativa, la segunda dio positivo y en las cuatro horas posteriores a su resultado. Mariah perdió la vida debido a una neumonía por covid-19 e insuficiencia respiratoria aguda.

Bryant asegura que, aunque el menor ha aceptado que no volverá a ver a su padre, aún le cuesta entender que tampoco verá a su madre. Ella y su pareja condujeron a San Antonio el día en que Mariah falleció. Además, fue la encargada de darle a Raiden la noticia. “Es una de las cosas más devastadoras que haya tenido que hacer”, dijo.

“Es tan inteligente. Tiene la risa más contagiosa. Me rompió el corazón ser la que le dio esta noticia sobre su madre, Mariah”, agregó. “Le dije: ‘La razón por la que no has visto a mamá en los últimos días es porque mamá se puso muy enferma y ahora mamá también es un ángel en el cielo’. Y él estaba inconsolable”.

“Me dice ‘quiero ser un ángel en las nubes con mi mamá y mi papá’. Pero dije: ‘No, ni siquiera queremos hablar de eso, pero debes saber que están en todas partes, te están mirando’”, contó.

La organización GoFundMe ha lanzado una campaña para recaudar fondos y ayudar económicamente a la abuela que se hace cargo del pequeño. Bryant, por su parte, anunció que planean una gran celebración de cumpleaños para su nieto, quien cumplirá 5 años a finales de noviembre.

“Solo queremos que él (Raiden) sepa que estaremos allí todos sus cumpleaños y asegurarnos de que se celebre. Sé que mi sobrina tiene una sonrisa tierna porque sabe que su hijo está en buenas manos”, dijo.

