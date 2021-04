La historia de Rusty, un perrito que vive en el refugio de la Sociedad Protectora de Animales del Centro de Texas ( Humane Society of Central Texas ), se ha vuelto viral rápidamente por un inusual hecho. Las personas que adoptaron al can lo devolvieron en menos de 24 horas, provocando así que alargue más su estadía en el albergue, donde ya llevaba 419 días viviendo allí.

A través de una publicación en Facebook , la Sociedad Protectora de Texas pidió no juzgar a las adoptantes por el rápido retorno de Rusty al albergue. Según detallan, el can aún no controla su comportamiento y mordió a uno de sus dueños. Ellos decidieron poner fin a la adopción, pues tienen niños pequeños en casa y quisieron evitar riesgos.

Rusty llevaba, hasta ese momento, 419 días en el refugio, pasó mucho más tiempo en albergues y refugios en sus cortos dos años de vida. Él fue entregado a la Sociedad Protectora de Animales del Centro de Texas en febrero de 2020, cuando apenas era un cachorro. Ese lugar se ha convertido, prácticamente, en su hogar.

Fue colocado por unos meses en una residencia de acogida y luego en un refugio de rescate de Idaho. Sin embargo, ellos lo enviaron de regreso a Texas, por su mal comportamiento con otros perros. El refugio de Texas le halló un hogar, pero lamentablemente fue devuelto un mes después por ser muy destructivo.

Rusty fue adoptado tras vivir 419 días en una refugio, sin embargo su comportamiento le provocó una nueva decepción. | Foto: Humane Society of Central Texas

La historia viral de Rusty, que fue difundida también por CNN , al parecer seguirá escribiéndose en el refugio de la Sociedad Protectora de Animales del Centro de Texas, pues la directora ejecutiva, Paula Rivadeneira, reconoció que el can, cruce pastor alemán y catahoula, es muy diferente a otros perros y necesita un poco más trabajo.

Ahora, buscarán un hogar sin niños para Rusty porque probablemente haya tenido algunas experiencias negativos con pequeños y no se siente cómodo con ellos. Pero, una vez que el perrito se une a alguien nuevo “realmente disfruta estar con las personas”.