Una noche que jamás olvidará. Cuando Dakota Wollan, un estudiante de último año de secundaria de Dakota del Norte, Estados Unidos, les dijo a sus padres en marzo pasado que no tenía una acompañante para su graduación, su papá le sugirió algo que le cambiaría la vida a una persona muy especial para ellos: su bisabuela de 92 años. Esta es la historia detrás de este inaudito gesto de amor.

Si bien casi la mayoría de estudiantes de secundaria esperan con ansias el baile de graduación, en ocasiones no todos tienen la chance de participar y Madeleine Miller, la nonagenaria matriarca de su familia, conoce esta sensación de primera mano. Si bien nunca tuvo la oportunidad de asistir a la suya, su bisnieto quiso hacer algo único por ella y su noble accionar le dio la vuelta al mundo.

Y es que la intención del joven es que ella pudiera experimentar de primera mano este acontecimiento que representa uno de los hitos más importantes en la vida de cualquier joven que culminan esta etapa de su formación estudiantil. Para ello, decidió preparar una elaborada propuesta para que la honrara con su presencia y ambos pudieran asistir al magno evento.

Una oferta que no pudo rechazar

De acuerdo al video viral compartido en YouTube por KFYR-TV, estación de televisión afiliada a NBC y Fox, el adolescente señaló que usó la camioneta del año 1985 que su bisabuela le dio como regalo y que es como una especie de reliquia familiar. Pese a que estaba seguro que le diría que sí, Wollan admitió que se sintió un poco nervioso de que la mujer de la tercera edad lo rechazara cuando viera el cartel en el que le pedía que fuera su pareja de graduación.

“¿Quieres ir al baile de graduación conmigo para mi último baile y el primero para ti?”, fue la propuesta que le hizo el adolescente a su bisabuela, quien se mostró sorprendida y conmovida a la vez por el detalle. Y es que la anciana estaba en shock de que su bisnieto quisiera que ella estuviera presente en uno de los acontecimientos más importantes de su incipiente vida en vez de alguien de su edad.

“Me preguntaba por qué él quería que una mujer de 92 años fuera con él cuando hay muchas jovencitas en su escuela”, precisó Madeleine, a lo que su bisnieto respondió de una manera excepcional. “Si ella me hubiera dicho que no, no hubiera ido, así que gracias a ella pude crear un bonito recuerdo de mi último baile de graduación que a su vez será el primero de ella”, agregó el adolescente.

Un baile de graduación de ensueño

El desinteresado gesto de Wollan hacia su bisabuela sirvió como un acontecimiento único en su vida, uno que recordará por el resto de sus días. Cuando llegó la noche del gran evento, la pareja lució atuendos que combinaban: Dakota llevaba una chaqueta color gris, unos jeans negros y un sombrero que cubría su larga cabellera, mientras que Madeleine eligió un vestido lila que tenía un adorno floral bordado en las mangas y el corpiño.

Cuando ambos llegaron al lugar de la ceremonia, Wollan recuerda hasta hoy cómo fue que la gente reaccionó cuando vieron que entró acompañado de su bisabuela, quien lo sostenía del brazo. “Ni bien pusimos un pie en el lugar, todos se volvieron locos”, recalcó el joven en alusión a los sonorosos aplausos y vítores que recibieron de los otros asistentes de la fiesta al mostrarle su aprobación y afecto.

Su aparición en la graduación también provocó que varios derramaran lágrimas de emociones de algunos invitados, especialmente cuando Wollan y la anciana de 92 años participaron en su primer baile. Con una expresión de felicidad en el rostro, la nonagenaria confesó que no bailaba desde hace 40 años y la canción que escogió para la ocasión fue una de Dolly Parton. Momentos después, su bisnieta la llevó de vuelta a casa.

¿Por qué no pudo ir a su baile de graduación?

Algo que muchos se preguntaron tras contemplar la escena era la razón por la que Madeleine Miller no pudo asistir a su propia graduación, algo que ni ella misma sabía que existía cuando era joven. Posteriormente se supo que ella no había podido terminar de estudiar la secundaria ya que, como la segunda hija mayor de una familia de 14 hijos, tenía muchas responsabilidades que atender en aquella época.

Y es que después de asistir por año y medio a clases, tuvo que abandonar la secundaria cuando su padre enfermó. Junto a sus hermanos, atendió la granja de la familia y en los años venideros, el retomar sus estudios se volvió una idea distante. Afortunadamente, su sacrificio fue recompensado con creces cuando su bisnieto quiso honrarla pidiéndole que lo acompañe a la suya.