Diez hermanos de Georgia, Estados Unidos, sufrieron en 2020 la pérdida de su madre, Tonya Flanigan, a causa de un infarto de miocardio. No solo lloraron por su partida, sino que el fallecimiento de la matriarca de su clan supuso un serio desafío que pudo dejar a toda esta familia en la calle; sin embargo, su emotiva historia tuvo un final feliz.

Talisha Flanigan, la mayor de todos, acogió a sus nueve hermanos tras el trágico incidente y luchó por cuidarlos emocionalmente mientras enfrentaba un problema de vivienda. Si bien su casero fue comprensivo al dejarlos vivir en su casa de alquiler de tres habitaciones, les dijo que eventualmente tenían que irse para agosto del año pasado.

“Quieren que nos vayamos porque somos demasiados aquí. Me dijeron que separara a mis hermanos o que me mudara, así que decidí mudarme. Los lugares que encuentro no puedo costearlos debido a mi crédito. Entonces yo estaba como: ‘¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?’ Así que hice una publicación que decía ‘Necesito ayuda’”, dijo a Fox 5.

FAMILIA DE 10 HERMANOS Y SU BÚSQUEDA POR UN NUEVO HOGAR TRAS LA MUERTE DE SU MADRE

AGRADECIDA POR LA BUENA FE DE LA GENTE

La solicitud, que fue compartida en su cuenta personal de Instagram, se esparció como reguero de pólvora en redes sociales. Usando la plataforma GoFundMe, la hermana mayor recolectó el dinero suficiente para una nueva casa para ella y sus hermanos justo antes de la Navidad del año pasado.

Tal acontecimiento lo dio a conocer el pasado 22 de diciembre de 2021 a través de una publicación de Facebook, donde Talisha expresó su infinita gratitud a Dios y la enorme felicidad que sentía por el apoyo recibido pese a ciertos comentarios negativos que pensaban que se trataba de un engaño.

La fe de la familia, que le heredó Tonya a sus 10 hijos, los mantuvo fuertes durante este difícil proceso y, antes de que supieran algo sobre la casa, Talisha los sorprendió al darles la noticia de su nuevo hogar cuatro días antes de la Navidad, es decir, del 25 de diciembre de 2021.