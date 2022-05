Un día lleno de emociones fue el que vivieron los estudiantes de la clase 2022 el pasado sábado 14 de mayo de 2022 en su ceremonia de graduación del Pitzer College, universidad residencial privada de artes liberales en Claremont, California (Estados Unidos), especialmente para uno que buscaba una segunda oportunidad de vida después de pagar su deuda con la sociedad.

Se trata de Kenneth Butler, un reformado pandillero que estuvo en prisión y que ahora comparte la historia de cómo se reformó para inspirar a otros como él. “Mi logro más grande es mi graduación, el formar parte del Programa Fullbright tiene que estar mi top, desde luego, pero el graduarme de la universidad es mi logro más grande”, señaló a ABC 7 en un video viral compartido en YouTube.

Butler es uno de los miembros fundadores del Pitzer Inside-Out Pathway-to-BA, una innovadora iniciativa universitaria para reclusos basándose en un plan de estudios sostenible “de adentro hacia afuera”, es decir, que presidiarios y alumnos de su institución asistan juntos a clases en prisión y trabajen conjuntamente para obtener títulos de licenciatura.

Planeando el futuro para enmendar el pasado

Mientras cumplía su sentencia de 15 años, Kenneth Butler comenzó a tomar cursos universitarios. Cuando obtuvo la libertad condicional el año pasado, se convirtió en estudiante de tiempo completo en el campus de Claremont, lo que cambió su vida para siempre. “Si no me hubiera inscrito en este programa, no sé dónde habría estado mi vida”, señaló.

Ahora, Butler viajará con rumbo a Uganda por un periodo de 10 meses para estudiar el sistema penitenciario del país africano y su baja tasa de reincidencia. “Viniendo de una comunidad de bajos ingresos, después de haber cumplido 15 años en prisión, estoy trayendo esa experiencia a un lugar de estudio completamente nuevo para mí”, precisó.

Dedicado a su abuela

Como expresidiario, el graduado universitario asegura que será fácil conectar con los reos de Uganda. Criado por su abuela, a la que perdió a causa de la pandemia de COVID-19 solo tres meses después de salir de prisión, señala que sus logros académicos son un tributo a su fe en su reforma. “Solo quería hacerla feliz”, recalcó Kenneth Butler.

“He causado mucho dolor a lo largo de los años, y solo quiero poner una sonrisa en su rostro, darle algo de lo que estar orgullosa”, acotó, al tiempo que, después de volver de África, el graduado precisó que obtendrá su maestría y, en última instancia, quiere enseñar a otros, mostrándoles que “la educación es el camino hacia un futuro mejor”.