En los Estados Unidos, una mujer asistió a un festival con su familia y se divirtió a lo grande, pero nunca esperó que la policía de su ciudad la citaría a la comisaría acusándola de “exposición indecente”. Claramente, esto la indignó, por lo que acudió a TikTok para compartir su testimonio, tras lo cual se convirtió en tendencia de esta red social generando un intenso debate entre los internautas.

Una multa inexplicable

Nuestra protagonista se llama Casey LaCaze-Lachney, vive en Winnfield, Luisiana, y nos cuenta que tras asistir a un festival en el centro de su ciudad fue multada por la policía. No lo podía creer, por lo cual recurrió a su canal para compartir un video donde se queja de este sin sentido portando las ropas que llevó aquel día.

“Todas mis partes están cubiertas ¿Me estás tomando el pelo? En un evento familiar donde, literalmente, se repartía alcohol gratis y tres policías se me acercaron y me dieron una multa”, la cinta la muestra portando pantalones cortos, con cinturón enjoyado, un top corto con mangas cortas.

La multa por lo que se considera como “crimen” varía entre los 25 a 300 dólares. Los efectivos del orden afirmaron en un comunicado tras la polémica que recibieron quejas de algunos asistentes por el outfit de Casey.

Los policías tenían intención de multarla

Por eso, cuando el Shreveport Times se contactó con ella, confesó: “Me mudé aquí en octubre (2021) y no conozco al oficial que se acercó a mí. Me sentí señalada. No me informaron sobre las quejas en el momento de la citación, por lo que no está claro si en realidad fue impulsada por la comunidad o si solo fueron los oficiales actuando por su cuenta”.

Pese a esto, la mujer explica que ese día hacía mucho calor, por lo que decidió ir vestida de la forma más cómoda posible, más cuando los policías se acercaron a ella para multarla, esta les dio la opción de volver a su casa y cambiarse, pero ellos insistieron en dar una citación: “No lo voy a tolerar, no me voy a quedar quieta. Quiero justicia”.

En Luisiana, la exposición indecente te vale cargos por obscenidad, que es considerado un delito grave. Sin embargo, pese a esto, ha recibido gran apoyo en TikTok de los usuarios.

La defensa de Casey actúa

Ante este panorama que parece agravarse, Casey se ha hecho con los servicios de Randall T. Hayes, su abogado, quien ha estado conversando con Johnny Ray Carpenter, jefe de policía, al cual ha pedido les facilite las imágenes de la cámara corporal de las tres mujeres policías que dieron la citación, el mismo que no se ha cumplido.

De hecho, Russell Jones, subjefe de la policía, aseguró que, dado que el incidente aún esté en investigación, el pedido de Hayes no se ha hecho efectivo, por lo que le aconsejó hablar con Herman Castete, fiscal de la ciudad, el cual lo orientaría si el material requerido se puede divulgar.

Al Shreveport Times, el abogado comentó: “Le recordé al jefe que solicité el video de la cámara corporal de este incidente a principios de la semana pasada. Le dije que me gustaría saber cuándo se entregará el video. Dijo que él y el fiscal de la ciudad me llamarán sobre eso la próxima semana”.

¿Cuál es su delito?

Pero ¿Qué es lo que alega la policía en contra de Casey? La acusan de exponer ropa interior de forma intencional durante el festival. Ante esto, tanto la mujer como su representación aseguran que existe evidencia que esto haya sucedido, ni siquiera de forma involuntaria, sobre todo, porque cuando asistió al festival lo hizo acompañada de su esposo e hijo en el centro de Winnfield.