Se hace llamar ‘Paris Hilton’ en TikTok y se ha vuelto en tendencia de esta red social con millones de reproducciones por una contar su increíble como intrigante historia ¿Qué sucedió? la mujer del Reino Unido contó que compró un boleto de avión con mucho tiempo de anticipación, pero cuando fue al aeropuerto, se enteró que el ticket fue cancelado hace 5 meses, pero, en ningún momento la aerolínea se lo informó, lo que causó completa indignación.

Esperando por el viaje soñado

La tiktoker expuso que compró un paquete de vacaciones completo por medio de la agencia de viajes On The Beach en octubre de 2021, el cual le costó más de 3 mil dólares, lo que incluía vuelos, alojamiento y traslados, con el vuelo programado el pasado 4 de mayo, saliendo a las 6 de la mañana desde el aeropuerto de Bristol hacia Tesalónica, Grecia, por medio de Jet2, una aerolínea “económica”.

“Todo estuvo bien hasta el día antes de las vacaciones. Reservamos un hotel para pasar la noche en Bristol, ya que volábamos a las 6 de la mañana siguiente y el aeropuerto está a dos horas de donde vivimos (…) Llegamos al hotel a las 9 de la noche anterior y decidimos registrarnos vía online”, expresó en el video.

Un desastre inesperado

Pero, cuando llegaron al aeropuerto y se acercaron a la plataforma de Jet2 les dieron la peor noticia: “La mujer dijo que vuelan a Tesalónica y que no hay vuelo mañana a las 6 de la mañana. Soy una viajera muy nerviosa, lo odio absolutamente, así que escuchar eso me dio la mayor ansiedad de mi vida”.

Pero, esto no fue todo, pues, para colmo de males, le informaron que el vuelo a la ciudad griega fue cancelado en diciembre: “No nos dijeron nada de esto. Incluso, recibimos un correo electrónico para completar un formulario para nuestro vuelo dos días antes”, tras esto, se comunicó con el hotel para verificar si la reserva seguía en pie, pero le dijeron que esta seguía vigente.

Ante esto, tratando de pasar el trago amargo, compraron otro boleto de avión hacia Tesalónica para seguir con sus planes iniciales, cuyo costo fue de 600 dólares, pero en el aeropuerto de Gatwick a las 2:30 de la madrugada, pero lo que cuando llegaron a Grecia tenían 30 horas sin dormir.

“Ni siquiera podíamos comprender que estábamos de vacaciones o emocionarnos porque ni siquiera estábamos con eso. Pasamos todas las vacaciones tratando de recuperar el sueño”, para luego revelar que escribió a On The Beach informando sobre lo sucedido.

La respuesta de la agencia

“La única excusa que tuvieron para darnos fue que hubo un error y, aparentemente, intentaron darnos un reembolso, pero no se realizó”, por eso, compartió un pantallazo con el desglose de los gastos adicionales surgidos debido a su problema, cuyo total era el doble de lo pagado inicialmente por el paquete.

“Todo lo que estaban dispuestos a devolver eran 967 dólares, que era la diferencia en el vuelo, el estacionamiento y los traslados. No se trata tanto del dinero; es más el hecho de que nos sentimos completamente engañados por estas vacaciones y casi se arruinaron”, comentó.

Aseguró estar decepcionada de la actitud de la agencia: “Conozco personas que han tenido grandes experiencias con esta empresa, pero es por mi experiencia y por lo que me ha pasado (…) no tengo dinero extra, mi compañero sí. Habría tenido que irme a casa y no podría haber otra semana más para tomarme estas vacaciones (…) Quiero que asuman la responsabilidad. Dijeron que fue un error y eso no fue suficiente, una disculpa no es suficiente”.

No obtiene aún el reembolso

Asimismo, aseguró que llevaron su caso lo más lejos posible hasta que sean compensados, a lo que recibieron un nuevo correo donde le informan que le reembolsarán el costo del vuelo inicial, del que tomaron después, pero no del alojamiento en Bristol ni el estacionamiento. Esta respuesta no le gustó a Paris, pues carecía de empatía.

“Ni siquiera sé cómo sucede esto ¡Me enojo aún más cada vez que lo miro!”, para luego sentenciar diciendo que, hasta el momento, no ha recibido el depósito de este dinero.