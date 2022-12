Jess Autsen, oriunda de Australia, se subió a un avión con dirección a Indonesia para tener su primera cita con un sujeto con el que llevaba tiempo hablando en línea, pero cuando llegó se di cuenta que la habían plantado miserablemente en un país desconocido. Sin embargo, cuando estaba de vuelta a casa se encontró con este “fantasma” de forma inesperada, por lo que su historia, de inmediato, dio mucho de qué hablar en TikTok cuando se hizo viral.

La invita de vacaciones, pero desaparece cobardemente

Jess (@jesszautsen) tiene 29 años y vive en Sydney, por lo que tras meses conversando con el hombre decidió tomar un avión hacia Bali para unirse a él en medio de sus vacaciones en la paradisiaca isla asiática.

Pronto, el tipo no solo no apareció, sino que ni siquiera dio rastros de su existencia por medio del Internet, algo que hoy ha sido bautizado como “ghosting”. Decepcionada, fastidiada por las horas y el dinero gastado en balde, adelantó su regreso, pero cuando se encontraba sentada en el avión el desaparecido dio la cara.

Mira aquí el video viral

No dio la cara en el avión

“Estaba sentando frente a mí, así que le vi en la vida real y al menos confirmé que no era un bagre. Me ignoró, sí me vio, pero ¿Cómo podría no hacerlo? Yo estaba de pie junto a él esperando entrar en mi fila. Me hubiera encantado haber dicho algo para llamarlo, pero estaba un poco avergonzada de hacer todo ese camino, ser un fantasma y ahora estaba sola en el avión detrás de él”, dijo la mujer a news.com.au.

“Sintiéndome insegura, no se intercambiaron palabras, simplemente, comenzó a mirar directamente al suelo y no miró a su alrededor ni una sola vez”, recordó Jess con mucha decepción, a la vez la mortificación se apoderó de ella, por lo que recurrió a TikTok para botar esa cólera reprimida.

“La gente se apresuró a señalar las banderas rojas en su nombre, algunos incluso especularon sobre por qué lo hizo. Pero, hubo mucho apoyo y hermosos mensajes. La gente sabe muy bien lo doloroso que es el efecto fantasma (ghosting). Es insoportable después de poder hablar con alguien y luego, simplemente, cortar ese acceso sin explicación”.

“Definitivamente, me decepcionó”

En el citado medio, Jess confesó que quería hacer una serie de clips sobre su estadía en la isla: “iba a hacer un video de ‘ven a Bali conmigo en una primera cita’, pero en lugar de eso vamos a tener una sesión del FBI ‘¿qué diablos les pasa a los hombres?’”, una conclusión para la relación online que mantuvo con este muchacho con quien conversó durante meses en Instagram, siendo él quien la invitó a unirse a sus vacaciones asiáticas.

Todo esto se dio cuando ambos coincidieron en estar en abierta soltería: “él dijo: ‘¿quieres venir de viaje a Bali la próxima semana?’ sí, muy tentador”, confiesa que pudo ser una reacción impulsiva, pero todo siguió en marcha cuando comenzaron a cuadrar fechas para estar juntos en el mismo lugar.

“Estoy muy entusiasmado con la idea que vengas... entonces ¿te veré el lunes por la noche al 100 por ciento?”, le habría dicho el sujeto, pero todo cambió sin ningún avisó cuando Jess aterrizó y no tenía noticias de él, pero esto no le preocupó mucho, inicialmente, debido a la supuesta confianza que habían entablado. Los mensajes iban y venían, siempre él retrasando la cita, hasta que, finalmente, cortó de forma definitiva la comunicación.

“Me sentí estúpida cuando me di cuenta de que él nunca me conocería. Traté de no dejar que me afectara demasiado y lo usé como tiempo que necesitaba para recargar, pero definitivamente me decepcionó”.

Las excusas de su “desaparición”

Pensó que tras verlo en el avión mientras la evadió durante todo el vuelo no tendría más noticias sobre él, pero cuando su video se hizo viral en TikTok reapareció, conservaron un corto tiempo donde explicó su extraño comportamiento: “me dijo que había conocido a alguien en Lombok y se sintió muy avergonzado porque me preguntó todo el camino hasta allí, así que desapareció. Le comenté lo cobarde que es eso, que no debería haberme invitado si iba con la intención de conocer a quien fuera y seguir la corriente. Ciertamente, no había ninguna importancia en conocerme, a pesar de que él me invitó, Fue muy cruel”.

Finalmente, culminó reflexionando sobre lo importante que es liberarse de esos momentos terribles que nos pueden romper el alma por más insignificantes que parezcan para los demás: “las conversaciones incómodas no son fáciles, pero brindan comprensión a ambas partes y demuestra que tienes el mínimo respeto por la decencia humana para explicarte en lugar de engañar a alguien y dejarlo en la oscuridad”, sentenció.