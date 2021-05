Un video viral de Facebook que muestra al conductor de una camioneta pickup blanca acosando e intentando arrollar en más de una ocasión a un indigente en la salida Enka-Candler de la interestatal I-40 en Asheville, Carolina del Norte (Estados Unidos), desató una ola de simpatía, ira e indignación en más de una red social.

En declaraciones a ABC NEWS 13, el hombre sin hogar identificado como Alex McPherson dijo que sintió miedo de perder más que su propia vida, al tiempo que señaló que tanto él como su gato llamado ‘Thomas’ tuvieron la suerte de resultar ilesos de las constantes arremetidas del iracundo conductor.

Las imágenes de apenas 14 segundos de duración grabadas por una testigo fueron más que suficientes para que el Departamento de Policía de Asheville (APD, por sus siglas en inglés) abriera una investigación para dar con el responsable de intentar atentar contra la vida de una persona y su leal mascota.

MÁS INFORMACIÓN: Niño héroe salvó de morir a su hermana de un iracundo perro y termina con 90 puntos en la cara

“Apenas pude apartarme del camino. Digo, ¿por qué uno querría hacer algo así y poner en peligro la vida de mi gato sin dejar de mencionar la mía?”, manifestó McPherson al referirse al momento en el que el vehículo impacta contra el coche de bebé en el que transporte al felino cruce de siamés que lo acompaña siempre.

“Comencé a entrar en pánico. ‘No, no te mueras, no te mueras’. Y simplemente eché a correr a un lado”, recordó sobre el instante en el que la camioneta pickup blanca intentó atropellarlo, pero que acabó llevándose de encuentro a la carriola en la que se encontraba su gato, que afortunadamente no sufrió ningún daño.

McPherson reveló que estuvo mendigando en esa parte de la autopista y especuló que su agresor actuó en base a un resentimiento que se salió de control. “Hay mucha gente que me insulta. Pero que me intenten atropellar a mi gato y a mí con una camioneta, vamos viejo, eso no es para nada bueno. Digo, eso es simplemente peligroso y mortal”, añadió.

El Departamento de Policía de Asheville buscó la placa de rodaje del vehículo del video viral y descubrió que pertenece a un negocio local, por lo que ya está trabajando para identificar a la persona detrás del volante que intentó arrollar a McPherson. Los investigadores aseguran que se están tomando el caso muy en serio y siguen de cerca todas las pistas.

Si bien se desconoce cuántas vidas le quedan al gato ‘Thomas’, de lo que sí está seguro Alex McPherson es que ambos estuvieron cerca de no vivir para contarla. “Es muy perturbador. ¿Qué tal si alguien no hubiera sido tan ágil como yo y no hubiera podido haberse hecho a un lado? Estarían enterrándolo en este instante”, finalizó.