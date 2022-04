Con una cabellera que le llegaba hasta los tobillos, una joven estadounidense se hizo conocida en redes sociales por ser la ‘Rapunzel de la vida real’, tras decidir no acudir más a la peluquería luego de una mala experiencia de niña. Hace un par de días, la fémina se cortó su larga melena luego de 19 años. Conoce un poco más la historia de Vanessa Rasmusson, quien aprendió a lidiar con ello todo este tiempo y ahora luce irreconocible.

MIRA TAMBIÉN | El caso de la joven de 25 años a la que tuvieron que extirparle casi la mitad de su cráneo

¿Quién es Vanessa Rasmusson?

Nació en el estado de Utah, Estados Unidos, y desde hace buen tiempo es conocida como la ‘Rapunzel de la vida real’ por su extensa cabellera, la cual llegó a medir casi un metro y medio de longitud. Pero eso ya es cosa del pasado y actualmente luce irreconocible.

A través de una historia publicada en TikTok, Vanessa Rasmusson, madre de dos hijos, Rose, de 4 años, y Jasper, de 2 años, respectivamente, dio a conocer la noticia que ninguno de sus miles de seguidores quería escuchar o al menos no tan pronto: su larga cabellera no existe más.

La joven de 26 años contó que aprendió a lidiar con ello y nunca le representó un problema; es más, aseguró que se convirtió en parte de su identidad y autoestima. “Deseaba que la gente viera que había más en mí que mi cabello”, puntualizó en una entrevista al diario Mirror.

Según cuenta Vanessa, este drástico look debía representar un cambio de identidad y para ello tenía que cortarse el cabello, para dejar atrás todas sus vivencias y experimentar nuevas. “Estaba emocionada pero nerviosa por recibir el corte. Me sorprendió cuando vi que se había ido por primera vez, pero también me sorprendió sentirme bonita y segura con el cabello corto también”, agregó.

Ahora le espera una nueva vida a Rasmusson, quien actualmente es una estudiante de odontología y está casada. Lo que más disfrutará, así lo cuenta ella en un video a TikTok, es que no recibirá más críticas por dejarse crecer tanto su cabellera y ahora solo se dedicará a su familia.