Convertirse en padres no es fácil y un claro ejemplo de ello lo vemos en la historia viral de Lauren y EJ Wynn, quienes han tratado de formar una familia durante más cinco años. A pesar de las adversidades, la pareja de Estados Unidos siguió adelante y nunca perdió la esperanza de tener un bebé. El conmovedor caso se convirtió viral en redes sociales.

Lauren soportó 600 inyecciones, 11 cirugías y 400 pastillas, pero nada funcionó. Luego de sufrir ocho abortos espontáneos, la mujer de Ohio pensó que nunca sería madre. “Cuando tuvimos nuestra primera derrota, me sentí muy sola”, recordó.

En ese sentido, la esposa de EJ Wynn reconoció que “ha habido momentos muy desalentadores. Ha habido momentos en los que estaba como, ya no puedo hacer esto. No puedo hacer otra inyección. Entonces te culpas a ti mismo y te preguntas: ‘¿Qué le pasa a mi cuerpo?’ Se supone que esto no debería estar pasando”.

El último recurso

Ante esta difícil situación, EJ y Lauren apostaron por la fecundación in vitro, también llamada FIV, como última opción. No obstante, este tratamiento presenta un alto precio. Cada ronda cuesta desde 12 mil dólares hasta 17 mil dólares, y el seguro no lo cubre todo.

Mientras analizaban sobre si podrían someterse a un nuevo procedimiento que no garantiza la llegada de un bebé, EJ Wynn, de 35 años, decidió darle una tremenda sorpresa a su amada.

El increíble gesto del esposo

EJ empacó varios pares de exclusivas zapatillas deportivas que había coleccionado durante años y los vendió para financiar el tratamiento de FIV para su esposa. Mediante su cuenta de TikTok (@lb5353), Lauren compartió el video que muestra al hombre llegando a la tienda vender su preciado ‘tesoro’. Según Daily Mail, el norteamericano recaudó más de 4 mil dólares.

“Ahora, volvemos a probar la FIV. Pensé que solo estaba vendiendo sus zapatos de nuevo porque era un buen momento para darles la vuelta. Cuando nos fuimos, me rodeó con el brazo y dijo que el dinero era para FIV. Todavía estoy llorando. Todas las inyecciones y medicamentos valen la pena para convertirlo en padre”, señaló la emocionada mujer en su clip.

Sueño hecho realidad

Afortunadamente, Lauren quedó embaraza y ahora tiene 19 semanas de embarazo; sin embargo, aún no ‘cantan victoria’, pues están preocupados de que algo salgo mal.

“Voy a seguir tratando de mantenerme positiva. EJ y yo lo somos. Cuando has pasado por esto tantas veces como nosotros, en la parte de atrás de tu cabeza, todavía dudas en dejarte bajar la guardia por completo. Ha sido un milagro”, sostuvo Lauren.