Fanny (@fanntayeule), una joven que trabaja como niñera en Alemania, compartió recientemente una anécdota de viaje que rápidamente se volvió viral en TikTok. Durante un vuelo, se encontró con un compañero de asiento que hizo de su experiencia un momento bastante incómodo. ¿Qué le pasó y por qué su relato ha generado controversia entre los usuarios? Conoce a continuación todos los detalles.

A pesar de haber conseguido el codiciado asiento de ventanilla y de sentirse entusiasmada por su travesía a bordo, su alegría se vio afectada por la actitud del hombre que estaba al lado suyo.

Resulta que el joven, sin ningún tipo de consideración por el espacio personal de Fanny, comenzó a invadirlo de manera constante.

Extendiendo su brazo sobre el de ella, tomaba fotografías a través de la ventana con su teléfono celular en repetidas ocasiones, tal como se puede ver en el registro compartido en TikTok.

A pesar de sentirse incómoda por esta situación, Fanny decidió no confrontarlo y simplemente aguantar las tres horas de vuelo.

“El tipo que se encontraba sentado al lado mío no tenía noción del espacio personal”, escribió la chica. “Al principio me sentí un poco confundida. Pensé que lo iba a hacer solo una vez, pero al final no fue así”.

“Dejé que siguiera con lo suyo. Doy gracias a Dios que fue un vuelo de solo tres horas de duración”, agregó Fanny, cuya publicación generó un intenso debate.

Mientras algunos usuarios empatizaron con su situación y criticaron la falta de consideración del hombre, otros defendieron su derecho a tomar fotografías.

Unos argumentaron que invadir el espacio personal de otra persona es una falta de respeto y que siempre es necesario pedir permiso antes de hacerlo, mientras que otros consideraron que la reacción de Fanny fue exagerada y que no había razón para molestarse por unas simples fotografías.

Lo que debes tener en cuenta al viajar en avión

Antes de viajar:

Reserva con anticipación.

Organiza tu documentación.

Empaca ligero.

Verifica las restricciones de equipaje.

Confirma tu vuelo.

En el aeropuerto:

Llega con tiempo.

Usa ropa cómoda.

Relájate.

Durante el vuelo: