Mikayla Nogueira es una influencer de belleza de TikTok que reside en Boston, Estados Unidos, y debido a su popularidad en redes sociales suele ser invitada a varios eventos de lanzamiento de marcas de maquillaje que a menudo suelen realizarse en Los Ángeles, por lo que no siempre tiene la posibilidad de viajar, pero cuando le llegó una invitación para asistir a uno organizado por Fenty Beauty, la marca de cosméticos de Rihanna, sabía que no podía perdérselo por nada del mundo. Esta es la historia de cómo logró conocer a su cantante favorita de la infancia y, de paso, alcanzar la cúspide de su carrera al grabar un par de exitosos videos virales junto a ella para sus seguidores.

En conversación con la periodista Charissa Cheong de Insider, portal que publicó originalmente su anécdota, Nogueira contó que su encuentro con Rihanna tuvo lugar el pasado 12 de marzo durante la celebración de la colaboración de Fenty Beauty con Ulta Beauty, una compañía con la que ella trabajó como consultora de belleza. “Esperaba que fueran por todo lo alto en el evento y lo hicieron absolutamente. Había un auto lleno de productos Fenty Beauty, una máquina que fabricaba pintalabios personalizados para todos los invitados y un laberinto de tamaño natural por el que podías pasar para ganar productos y premios”, dijo sobre lo que atestiguó aquel día.

Pero toda esa extravagancia pasó a un segundo plano cuando conoció en persona a Rihanna, quien “lucía increíble” y llevaba puestos “unos tacones altos de 15 centímetros pese a su avanzado embarazo”, aunque lo que más la maravilló fue que ella “era muy humilde y era fácil hablar con ella”, ya que incluso se rió de todos sus chistes. Aprovechando la ocasión, Mikayla publicó dos videos de la entrevista que le hizo en la que hablaron de los próximos productos que iba a lanzar Fenty Beauty. Si bien no pudo revelar mucha información al respecto, los clips se convirtieron en los más vistos en sus redes sociales acumulando más de 110 millones de visualizaciones en total.

Su carrera en TikTok casi no tuvo un comienzo

Entre los miles de comentarios que recibió, más de un internauta mencionó que ambas tenían buena química frente a la cámara y que incluso parecían amigas íntimas, algo que hizo sentir muy feliz a la influencer ya que su interacción con Rihanna le permitió no solo llegar a una nueva audiencia entre los fanáticos de la artista que vieron sus videos de TikTok sino ganar en el proceso alrededor de 100,000 seguidores interesados en el contenido que generaba, algo que ella jamás hubiera imaginado de no haberse propuesto comenzar una carrera en la industria de la belleza publicando los maquillajes que ella adora usar como grandes pestañas y brillantina.

“He estado publicando contenido de belleza en las redes sociales durante más de una década, en Tumblr y YouTube, pero era algo que hacía solo por diversión. Había muchos miembros de la familia que no entendían la industria y me sentí desanimada de seguirla como profesión. Me registré en TikTok en marzo de 2020 y comencé a publicar contenido de belleza. Subir videos durante la pandemia me llevó a darme cuenta de que sería extremadamente infeliz si no intentara una carrera en maquillaje, sabiendo que era mi pasión”, contó Mikayla a Insider, al tiempo que dijo que eventualmente decidió dedicarse a tiempo completo a TikTok en octubre de ese mismo año.

Casi de inmediato, sus videos de trucos de belleza y sus ‘MakeUp Challenge’ se hicieron viral debido a la naturalidad que mostraba en sus transformaciones cosméticas. Eventualmente, a medida que su base de seguidores crecía, se le presentaron más oportunidades de expandir su plataforma como lanzamientos de colaboraciones con marcas de maquillaje de las que ella siempre fue fanática y hasta pudo conocer a Selena Gomez en enero de 2021 para promocionar su marca personal de productos de belleza. Aunque su salto a la fama ha sido casi de película, ni en sus sueños más alocados imaginó que tendría la chance de conocer a Rihanna y compartirle su trabajo.