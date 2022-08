La espeluznante historia que vivió Víctor Hugo Mica Álvarez parece sacada de una película de terror; incluso supera lo conocido. Él aseguró que se emborrachó y despertó enterrado dentro de un ataúd tras una fiesta por la Pachamama en Bolivia. El relato del hombre desató todo tipo de reacciones en las redes sociales hasta el punto de convertirse viral.

El Día de la Pachamama se festeja anualmente el 1 de agosto en territorio boliviano en honor a la Madre Tierra con diversas comidas y bebidas típicas. Partiendo de esta premisa, Víctor Hugo salió de fiesta con sus amigos durante esta celebración y lo enterraron vivo como parte de un ritual.

Por qué lo enterraron

De acuerdo con su testimonio compartido por el diario Página Siete, luego de consumir alcohol con un amigo, él despertó al interior de un cajón. “Hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no pude moverse más. Cuando empujé el ataúd, pude romper un vidrio que tenía y así pude salir”, comenzó diciendo.

Según reveló el bailarín de 30 años, él participó en la pre entrada de Villa Victoria y se encontró con un amigo, que le invitó algunas cervezas. Tras este episodio, perdió el conocimiento. En esta zona había una infraestructura. Por ello, piensa que lo quisieron utilizar de “sullu” (artículo de ofrenda a la Pachamama).

Policía no creyó su historia

Afortunadamente, el hombre consiguió escapar del lote baldío ubicado en la localidad de Achacachi y recibió la ayuda a Álex Magne, quien lo encontró deambulado con heridas en la cara.

Cuando llegó a la estación policial, Víctor intentó denunciar, pero las autoridades de rieron de él. “He roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido. En Achacachi. Pero fui a la policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad. ‘Vas a venir sano’, me dijeron”, comentó Mica Álvarez.

