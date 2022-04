En décadas pasadas, los valores de la sociedad, para bien o para mal, en muchos casos, eran tremendamente diferentes; tal y como es el caso de un video de 1954 en los Estados Unidos que se hizo tendencia en diversas redes sociales como YouTube por dar consejos que, al día de hoy, podríamos catalogarlo como “obsoletos” y cuya historia ha generado un intenso debate entre los usuarios de Internet.

El metraje lleva por título ‘Habit Patterns’ (patrones de hábitos), el cual fue producido por McGraw-Hill, el cual tiene por intención “enseñar” a las adolescentes a modificar el mal comportamiento por buenos hábitos; sin embargo, estos “hábitos”, para nuestros tiempos ya se sienten bastante desfasados.

El relator del video está dando un sermón sobre las formas descuidadas que, entre otras cosas, incluyen la combinación correcta del suéter, no limpiarse correctamente las uñas, así como no agregar nada a la conversación amigos.

De hecho, la muchacha que es presentada en el video es comparada con otra más “pulcra”, la cual ha desarrollado un “plan de hábitos”, el mismo que es explicado durante 15 largos minutos, pero tan solo un pequeño extracto de un minuto es el que ha llamado la atención.

La protagonista del video se llama Bárbara, quien se levanta de golpe a causa de su despertador, pero ella lo apaga y continúa durmiendo. “Así fue como empezó tú día. Empezó mal”, dice una voz en off quien, de inmediato, la compara con Helen, cuya actitud es completamente contraria.

“Helen se ha entrenado a sí misma para saber lo que va a hacer, en qué orden y dónde están las cosas para hacerlo. Ella, realmente, no tiene que pensar en eso. Ella ya sabe qué ropa se va a poner hoy (…) utiliza el gusto para seleccionar su ropa”.

Seguidamente, Bárbara es mostrada aún en la cama, en tanto que su madre se encuentra en las escaleras, quien la llama, le exige que se levante, pues llegará tarde a la escuela, pero, cuando finalmente lo hace ella grita a su progenitora avisando que ya está levantada y lista para ir hacia el tocador, pero con una expresión amarga: “Incluso, si no tienes buenos modales, puedes adquirir el hábito de ser cortés”.

Helen es la joven que es catalogada como "pulcra". (Foto: shaggylocks/YouTube)

Luego que Bárbara se pusiera un suéter manchado, se sirve el desayuno preparado por su mamá, el relator agrega gruñendo: “Hiciste una linda foto con tu falda arrugada, tu suéter manchado y tu cabello alborotado. Como de costumbre, todos tus vecinos sabían lo tarde que era cuando pasabas”.

Por su parte, Helen toma el desayuno junto a sus padres tomando leche: “Helen tiene un plan de hábitos, e incluye un desayuno saludable y una charla agradable con sus padres”.

En otro segmento, vemos cómo Bárbara llega tarde a una clase en la escuela secundaria y el profesor le llama la atención por ello: “Estás en una rutina con tu mal hábito”, dice la voz en off: “Cuando viste a Helen, de repente sentiste envidia. Pero, más que eso, sentía disgusto por tus maneras descuidadas, y sabías que podías hacer algo al respecto, sin tan solo... ese no era un pensamiento feliz ¿verdad?”

El video afirma que, en el fondo, Bárbara tiene envidia de Helen por tener una vida más ordenada. (Foto: shaggylocks/YouTube)

Cuando Bárbara se ve en la casa de la chica popular de la escuela, el locutor le recuerda: “Estabas avergonzada por tu cabello desordenado y las uñas que no habías limpiado”.

De hecho, Bárbara sigue siendo atacada por el locutor, quien le dice que no está a la moda con los libros en boga, razón por la cual no puede agregar nada en una conversación. Tras esto, vemos a nuestra protagonista llorando: “Es un poco tarde para las lágrimas ¿no es así, Bárbara? Incluso, si no sabías lo que iba a pasar hoy, todavía tenías toda tu vida para prepararte. Y ahora, es un poco tarde ¿no?”

El video ha acumulado millones de reproducciones en redes sociales como Instagram y YouTube, con miles de comentarios de personas que han criticado duramente estos “valores” de hace 70 años.

La cinta afirma que Bárbara no tiene nada que agregar en la conversación porque no conoce los temas de moda. (Foto: shaggylocks/YouTube)

“Soy Bárbara”, “Bárbara sabía cómo vivir”, “ella es multimillonaria, mientras que Helen se encontraba en una depresión crítica por la única vez que no era perfecta”, “Bárbara tuvo éxito porque eligió vivir según sus propias expectativas y deseos”, “Helen es un cuadrado”, “Helen suena como un fastidio”, “honestamente, si buscas algo de los oradores motivacionales hoy, dicen lo mismo, pero lo hacen sonar mejor”.