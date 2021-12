¿Alguna vez habías escuchado la risa de zorro? Mediante las redes sociales, se publicó el video viral de las carcajadas que desatan estos animales. Esta grabación, compartida en YouTube, atrajo la atención de miles de usuarios. Detrás de este momento, existe una conmovedora historia.

En las últimas semanas, una organización norteamericana dedicada a la protección de animales alcanzó popularidad en internet por una tierna publicación. Las imágenes muestran la divertida reacción de un zorro rescatado cuando le hacen cosquillas.

“Hemos tenido algunos videos que se han vuelto virales, y cada vez que eso sucede, hay una afluencia de, ya sabes, correos electrónicos y mensajes”, manifestó Ethan Frankamp, miembro del grupo rescatista Save A Fox, al medio televisivo NBC 15.

Cuál fue la reacción

En el clip se escucha el “ataque de risa” que realiza el zorro llamado Dixie al momento de recibir cariño por parte de su cuidadora. “También me alegra de verte”, le indica su protectora mientras juega con el adorable animal.

Reacciones en internet

Sin lugar a dudas, la risa del zorro cautivó a las redes sociales. A la fecha, el video superó las 550 mil reproducciones. Además, algunos internautas escribieron emotivos comentarios como “¡Dios mío! La risa de Dixie es tan adorables”; “básicamente la risa parece un juguete chirriante gigante”; “¡qué sonrisa más amorosa”; entre otros.

Asimismo, CNN informó que “es tan adorable la risa de Dixie que la gente que rescata zorros en Save a Fox usa esta reacción para publicitar su causa”. “No queremos que la gente tenga una idea errónea de que solo se están riendo, perros divertidos porque ese no es el caso en absoluto. Tratamos de asegurarnos de ser honestos con las personas y no tratar de glorificarlas como adorables mascotas que son perfectas, porque definitivamente no lo son”, explicó Frankamp.